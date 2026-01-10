Szeretnél 72 évesen is úgy kinézni, mint James Bond? Pierce Brosnan megmutatta a receptet

Hírlevél
Pierce Brosnan 72 évesen is energikus, kiegyensúlyozott és látványosan jó formában van, mintha az idő múlása egyszerűen lepattanna róla. Pierce Brosnan életmódja azonban nem hollywoodi csodaszerekre épül, hanem tudatos döntésekre, következetességre és önmagára való odafigyelésre.
A korábbi Pierce Brosnan interjúi és nyilvános megszólalásai alapján egyértelmű: a volt James Bond számára ma már nem a csillogás, hanem az egészség és a belső egyensúly az első. Az elmúlt években egy letisztult, fenntartható életmódot alakított ki, amelynek eredménye hetven felett is látványos – írj a FitBook.

Pierce Brosnan 72 évesen is kiváló formában van — a tudatos életmód és a következetes szokások meghozták az eredményt.
Pierce Brosnan 4 életmódtitka, amelyekkel 72 évesen is formában marad

1. Kerékpározás és evezés — mozgás minden nap

Pierce Brosnan nem követ extrém edzésprogramot, mégis folyamatosan mozgásban van. Egy GQ-interjúban elárulta, hogy rendszeresen kerékpározik, valamint egy evezősklubhoz is csatlakozott. Az evezést különösen nagyra tartja, mert egyszerre dolgoztatja meg a testet és az elmét. Saját tanácsa is egyszerű: napi 20 perc evezőpad már látványos eredményt hozhat.

2. Vaj és cukor — tudatos visszafogottság

Pierce Brosnan egy Wall Street Journal-interjúban őszintén elmondta, hogy szereti a vajat és a cukrot, ugyanakkor határozottan azt tanácsolja, hogy ezek fogyasztását érdemes minimálisra csökkenteni. A tudatos visszafogottság fontos része annak, ahogyan Pierce Brosnan az egészségéhez viszonyul.

3. Helyi alapanyagok és házi főzés

Pierce Brosnan családjával visszavonultan él Hawaii-on. A friss, helyi alapanyagok és az otthoni főzés mindennaposak náluk, felesége saját zöldségeket is termeszt. A színész különösen kedveli az indiai konyhát, azon belül is a csirke tikka az egyik nagy kedvence.

4. Alkohol és hajtitok — öniróniával fűszerezve

A filmekben gyakran martinit iszik, a valóságban azonban Pierce Brosnan csak ritkán fogyaszt alkoholt. Otthon legfeljebb egy pohár tequilát enged meg magának esténként — ez a szokása a Matador forgatása idején alakult ki Mexico Cityben. A dús haját pedig humorral magyarázza, tudományos alap nélkül.

Pierce Brosnan példája azt mutatja, hogy a jó forma nem kor kérdése. A rendszeres mozgás, a tudatos táplálkozás, a mértékletesség és a nyugodtabb életvitel hosszú távon is látványos eredményt hozhat.

Ő Sean Connery modern reinkarnációja: a sármos színész mentette meg a világhírű kémsorozatot

Timothy Dalton két, mondhatni bukott kémkalandja után a készítőknek komolyan át kellett gondolniuk, hogy folytatható-e a kilencvenes években a 007-es ügynök története. A válasz Pierce Brosnan személyében érkezett meg: sármos, humoros, ám a valódi, látványos akcióktól sem visszariadó James Bondot varázsolt a vászonra.

Rázva, nem keverve: óriási vita robbant ki a legendás ügynök jövőjéről

Lehet, hogy James Bondból Jane Bond lesz? Előfordulhat, hogy a brit szuperhős új kalandjairól szóló filmben nő játssza majd a 007-es ügynököt? Mindenesetre a korábban a Bondot alakító Pierce Brosnan csatlakozott az Oscar-díjas színésznő, Helen Mirren azon felhívásához, hogy az új 007-es ügynök továbbra is férfi legyen. A szerep azért került „veszélybe”, mert az Amazon 770 millió fontért felvásárolta az ikonikus film forgalmazási jogait.

 

