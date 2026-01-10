Szeretnél 72 évesen is úgy kinézni, mint James Bond? Pierce Brosnan megmutatta a receptet

A korábbi Pierce Brosnan interjúi és nyilvános megszólalásai alapján egyértelmű: a volt James Bond számára ma már nem a csillogás, hanem az egészség és a belső egyensúly az első. Az elmúlt években egy letisztult, fenntartható életmódot alakított ki, amelynek eredménye hetven felett is látványos – írj a FitBook.
Pierce Brosnan 4 életmódtitka, amelyekkel 72 évesen is formában marad
1. Kerékpározás és evezés — mozgás minden nap
Pierce Brosnan nem követ extrém edzésprogramot, mégis folyamatosan mozgásban van. Egy GQ-interjúban elárulta, hogy rendszeresen kerékpározik, valamint egy evezősklubhoz is csatlakozott. Az evezést különösen nagyra tartja, mert egyszerre dolgoztatja meg a testet és az elmét. Saját tanácsa is egyszerű: napi 20 perc evezőpad már látványos eredményt hozhat.
2. Vaj és cukor — tudatos visszafogottság
Pierce Brosnan egy Wall Street Journal-interjúban őszintén elmondta, hogy szereti a vajat és a cukrot, ugyanakkor határozottan azt tanácsolja, hogy ezek fogyasztását érdemes minimálisra csökkenteni. A tudatos visszafogottság fontos része annak, ahogyan Pierce Brosnan az egészségéhez viszonyul.
3. Helyi alapanyagok és házi főzés
Pierce Brosnan családjával visszavonultan él Hawaii-on. A friss, helyi alapanyagok és az otthoni főzés mindennaposak náluk, felesége saját zöldségeket is termeszt. A színész különösen kedveli az indiai konyhát, azon belül is a csirke tikka az egyik nagy kedvence.
4. Alkohol és hajtitok — öniróniával fűszerezve
A filmekben gyakran martinit iszik, a valóságban azonban Pierce Brosnan csak ritkán fogyaszt alkoholt. Otthon legfeljebb egy pohár tequilát enged meg magának esténként — ez a szokása a Matador forgatása idején alakult ki Mexico Cityben. A dús haját pedig humorral magyarázza, tudományos alap nélkül.
Pierce Brosnan példája azt mutatja, hogy a jó forma nem kor kérdése. A rendszeres mozgás, a tudatos táplálkozás, a mértékletesség és a nyugodtabb életvitel hosszú távon is látványos eredményt hozhat.
Ő Sean Connery modern reinkarnációja: a sármos színész mentette meg a világhírű kémsorozatot
Timothy Dalton két, mondhatni bukott kémkalandja után a készítőknek komolyan át kellett gondolniuk, hogy folytatható-e a kilencvenes években a 007-es ügynök története. A válasz Pierce Brosnan személyében érkezett meg: sármos, humoros, ám a valódi, látványos akcióktól sem visszariadó James Bondot varázsolt a vászonra.
Rázva, nem keverve: óriási vita robbant ki a legendás ügynök jövőjéről
Lehet, hogy James Bondból Jane Bond lesz? Előfordulhat, hogy a brit szuperhős új kalandjairól szóló filmben nő játssza majd a 007-es ügynököt? Mindenesetre a korábban a Bondot alakító Pierce Brosnan csatlakozott az Oscar-díjas színésznő, Helen Mirren azon felhívásához, hogy az új 007-es ügynök továbbra is férfi legyen. A szerep azért került „veszélybe”, mert az Amazon 770 millió fontért felvásárolta az ikonikus film forgalmazási jogait.