Szeretnél 72 évesen is úgy kinézni, mint James Bond? Pierce Brosnan megmutatta a receptet

A korábbi Pierce Brosnan interjúi és nyilvános megszólalásai alapján egyértelmű: a volt James Bond számára ma már nem a csillogás, hanem az egészség és a belső egyensúly az első. Az elmúlt években egy letisztult, fenntartható életmódot alakított ki, amelynek eredménye hetven felett is látványos – írj a FitBook.

Pierce Brosnan 72 évesen is kiváló formában van — a tudatos életmód és a következetes szokások meghozták az eredményt. Fotó: HENRY NICHOLLS / AFP

Pierce Brosnan 4 életmódtitka, amelyekkel 72 évesen is formában marad

1. Kerékpározás és evezés — mozgás minden nap

Pierce Brosnan nem követ extrém edzésprogramot, mégis folyamatosan mozgásban van. Egy GQ-interjúban elárulta, hogy rendszeresen kerékpározik, valamint egy evezősklubhoz is csatlakozott. Az evezést különösen nagyra tartja, mert egyszerre dolgoztatja meg a testet és az elmét. Saját tanácsa is egyszerű: napi 20 perc evezőpad már látványos eredményt hozhat.

2. Vaj és cukor — tudatos visszafogottság

Pierce Brosnan egy Wall Street Journal-interjúban őszintén elmondta, hogy szereti a vajat és a cukrot, ugyanakkor határozottan azt tanácsolja, hogy ezek fogyasztását érdemes minimálisra csökkenteni. A tudatos visszafogottság fontos része annak, ahogyan Pierce Brosnan az egészségéhez viszonyul.

3. Helyi alapanyagok és házi főzés

Pierce Brosnan családjával visszavonultan él Hawaii-on. A friss, helyi alapanyagok és az otthoni főzés mindennaposak náluk, felesége saját zöldségeket is termeszt. A színész különösen kedveli az indiai konyhát, azon belül is a csirke tikka az egyik nagy kedvence.

4. Alkohol és hajtitok — öniróniával fűszerezve

A filmekben gyakran martinit iszik, a valóságban azonban Pierce Brosnan csak ritkán fogyaszt alkoholt. Otthon legfeljebb egy pohár tequilát enged meg magának esténként — ez a szokása a Matador forgatása idején alakult ki Mexico Cityben. A dús haját pedig humorral magyarázza, tudományos alap nélkül.

Pierce Brosnan példája azt mutatja, hogy a jó forma nem kor kérdése. A rendszeres mozgás, a tudatos táplálkozás, a mértékletesség és a nyugodtabb életvitel hosszú távon is látványos eredményt hozhat.

