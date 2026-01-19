Kórházba került a műsorvezető, horrorbaleset érte

Egy váratlan baleset következtében kórházba került Piers Morgan, miután egy londoni étteremben megbotlott, és súlyos combcsonttörést szenvedett. A műsorvezető jelenleg csípőbeültetésből lábadozik, és bár a helyzet súlyos, Morgan nem hagyta ki a lehetőséget egy kis humorra – írja a tmz.com.

Piers Morgan kórházba került – Fotó: Instagram/@piersmorgan

Piers Morgan kórházba került – de a humorérzéke megmaradt

A televíziós személyiség az X-en számolt be állapotáról: közzétett egy fotót a kórházi ágyáról, és elmesélte, hogy vacsora közben megbotlott egy kis lépcsőn.

Az új év máris remekül indult

– írta tréfásan.

A sérülés azonban sokkal komolyabbnak bizonyult, mint elsőre tűnt. Az ütés olyan súlyos combcsonttörést okozott, hogy az orvosoknak nem maradt más választásuk, mint csípőprotézis beültetése. Morgan elmondása szerint hat hétig mankóval kell közlekednie, és legalább 12 hétig nem utazhat.

Bár a baleset komoly volt Piers Morgan nem veszítette el a humorérzékét. Egy hüvelykujját felmutató szelfit osztott meg a kórházi ágyából, mellé írva:

Donald Trumpot hibáztatom.

Emellett egy röntgenfelvételt is közzétett, amelyen jól látszik a törés.

