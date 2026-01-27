Vérfürdő a folyóparton: piranhák támadták és sebesítették meg a fürdőzőket

A sokkoló eset a Paraguacu folyón, a Bahia állambeli Iacu településnél történt. Sok turistáról drámai fotók láttak napvilágot, vérrel átitatott kötésekkel látták el a lábfejüket és bokájukat a piranhák támadása után, számolt be a Daily Mail. A helyi önkormányzat bejelentette: betiltották a fürdést azon a szakaszon, ahol a sajnálatos esetek történtek, és figyelmeztető táblákat helyeznek ki a piranhaveszély miatt. A hatóságok szerint a jelenség új és riasztó, ezért szakértői vizsgálat indult.

A piranhák véres támadást intéztek a fürdőzők ellen – Fotó: CEM GENCO / ANADOLU

Piranhák, sikolyok, vér és pánik

Egy közeli büfés elmondta, hogy az első támadások után a sérülteket azonnal egészségügyi központba irányították, majd mindenkit figyelmeztettek, hogy azonnal hagyják el a vizet.

Korábban ilyet még soha nem láttunk. Bezártunk, mert féltünk

– mondta.

Egy környezetvédelmi szakértő szerint a rendkívüli hőség stresszelheti az állatokat, ami agresszív viselkedést válthat ki. Bár piranhák élnek a folyóban, ember elleni támadás rendkívül ritka.

Gyerekek is áldozatul estek

A mostani eset nem egyedülálló: tavaly egy hét hónapos baba lábujjának egy részét harapták le piranhák az Amazonas mentén. Decemberben pedig egy kétéves kislány életét vesztette, miután a vízbe esett és a ragadozó halak széttépték.

A Paraguacu folyóparton hétvégéken akár 2000 ember is megfordul. Most azonban a hely kiürült – és félelemmel telt meg.

Piranhák faltak fel egy halászt Brazíliában

A piranhák teljesen felfaltak egy halászt, aki munka közben az Amazonasba esett, írtuk korábban az Origón.

