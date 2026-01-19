Hírlevél
staten island

Pitbull marcangolhatott halálra egy amerikai férfit

Holtan találtak a rendőrök vasárnap délután egy New York-i férfit; az eddigi adatok szerint egy pitbull marcangolhatta halálra. Egyelőre nem tudni, hogy az áldozat a kutya gazdája volt-e, a pitbullt állatvédők vették magukhoz.
staten islandpitbullkutya

Veszélyes kutyáról kapott vasárnap bejelentést a rendőrség, akik kivonultak az érintett Staten Island kerületi házba. Ott egy férfi holttestére bukkantak, a testén kutyaharapás nyomokkal. A rendőrség az azonosítatlan férfit a helyszínen halottnak nyilvánította, egy pitbull ölhette meg.

Pitbull okozhatta egy ember halálát
Pitbull okozhatta egy férfi halálát

A végzetes pitbull-támadás áldozata

A New York Post azt írja, egyelőre nem tudni, hogy az 59 éves férfi abban a házban lakott-e, ahol a támadás történt, és hogy voltak-e mások is ott a végzetes kutyatámadás idején. A pitbullt egy állatvédő szervezet vette magához. A férfi halálának okát a városi törvényszéki orvos fogja hivatalosan megállapítani, az eset kivizsgálása folyamatban van - írta a lap.

 

