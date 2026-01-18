Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Donald Trump nagyon begurult, nekimegy a világ egyik legnagyobb bankjának

Ezt látnia kell!

Itt az okosgyógyszer, amely minden megváltoztathat a gyógyításban

pizza

Ez Nápoly titkos kedvence – sokan szerint még a pizzánál is jobb

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy étel, amely a szegénységből és leleményességből született, ma pedig Nápoly egyik legizgalmasabb gasztronómiai élménye. A Pizza fritta nemcsak egy fogás, hanem egy korszak lenyomata, amelyben az olasz street food történelme, a háborús mindennapok és a nápolyi életérzés találkozik.
Link másolása
Vágólapra másolva!
pizzaOlaszországNápoly

A Pizza fritta a pizza Nápolyban kevésbé ismert, mégis ikonikus változata, amely az olasz konyha egyik legbeszédesebb példája. Ez a tradicionális olasz étel a második világháború idején terjedt el, amikor az alapanyaghiány és a bombázások miatt sok család nem tudott hagyományos pizzát sütni. A megoldás az olajban kisütött, töltött tészta lett, amely gyorsan az olasz street food egyik alapkövévé vált, és az olasz háborús ételek jelképes fogásává nőtte ki magát - írja a BBC.

Pizza fritta: a nápolyi konyha háborús öröksége
Pizza fritta: a nápolyi konyha háborús öröksége - Fotó: SALVATORE LAPORTA / Controluce

Hogyan született meg a pizza fritta?

A második világháború alatt a hagyományos pizzához szükséges alapanyagok hiányoztak, a kemencék megsemmisültek, az emberek pedig gyors, meleg ételre vágytak. 

A tészta kisütése olajban praktikus és hatékony megoldás volt, a töltelékhez pedig azt használták fel, ami éppen elérhető volt. Így vált a pizza fritta az olasz háborús ételek egyik legismertebb darabjává.

Mi az a pizza fritta, és honnan származik?

A pizza fritta olajban sült, töltött pizzatészta, amely kívül ropogós, belül puha és gazdagon ízesített. Eredete Nápolyhoz köthető, ahol a városi szegénység és az élelmiszerhiány kreatív megoldásokat szült. 

Miért nevezik a pizza frittát a nép pizzájának?

Azért kapta ezt az elnevezést, mert olcsó, laktató és mindenki számára elérhető volt. Sok utcai árus hitelre is adta, így a rászorulók azonnal ehettek, később fizettek. A pizza fritta így nemcsak étel, hanem társadalmi kapaszkodó is volt Nápolyban.

Hol lehet a legjobb pizza frittát megkóstolni?

A legautentikusabb élményt továbbra is Nápoly kínálja. A történelmi negyedek utcai árusai és családi standjai őrzik az eredeti recepteket, míg az újhullámos éttermek modern, kifinomult változatokkal kísérleteznek. 

Eláruljuk, melyik pizza illeszkedik tökéletesen a januári diétánkba

Ha az idei évben az egészségmegőrzés és a diéta mellett döntöttünk, de nem szeretnénk lemondani a finom ételekről, egy különleges pizzarecepttel kedveskedünk. Ez a változat nemcsak ínycsiklandó, hanem a diétás életmódhoz is jól illeszkedik. Próbáljuk ki, és élvezzük a pizzát anélkül, hogy bűntudatot kellene éreznünk!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!