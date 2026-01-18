Ez Nápoly titkos kedvence – sokan szerint még a pizzánál is jobb

A Pizza fritta a pizza Nápolyban kevésbé ismert, mégis ikonikus változata, amely az olasz konyha egyik legbeszédesebb példája. Ez a tradicionális olasz étel a második világháború idején terjedt el, amikor az alapanyaghiány és a bombázások miatt sok család nem tudott hagyományos pizzát sütni. A megoldás az olajban kisütött, töltött tészta lett, amely gyorsan az olasz street food egyik alapkövévé vált, és az olasz háborús ételek jelképes fogásává nőtte ki magát - írja a BBC.

Pizza fritta: a nápolyi konyha háborús öröksége - Fotó: SALVATORE LAPORTA / Controluce

Hogyan született meg a pizza fritta?

A második világháború alatt a hagyományos pizzához szükséges alapanyagok hiányoztak, a kemencék megsemmisültek, az emberek pedig gyors, meleg ételre vágytak.

A tészta kisütése olajban praktikus és hatékony megoldás volt, a töltelékhez pedig azt használták fel, ami éppen elérhető volt. Így vált a pizza fritta az olasz háborús ételek egyik legismertebb darabjává.

Mi az a pizza fritta, és honnan származik?

A pizza fritta olajban sült, töltött pizzatészta, amely kívül ropogós, belül puha és gazdagon ízesített. Eredete Nápolyhoz köthető, ahol a városi szegénység és az élelmiszerhiány kreatív megoldásokat szült.

Miért nevezik a pizza frittát a nép pizzájának?

Azért kapta ezt az elnevezést, mert olcsó, laktató és mindenki számára elérhető volt. Sok utcai árus hitelre is adta, így a rászorulók azonnal ehettek, később fizettek. A pizza fritta így nemcsak étel, hanem társadalmi kapaszkodó is volt Nápolyban.

Hol lehet a legjobb pizza frittát megkóstolni?

A legautentikusabb élményt továbbra is Nápoly kínálja. A történelmi negyedek utcai árusai és családi standjai őrzik az eredeti recepteket, míg az újhullámos éttermek modern, kifinomult változatokkal kísérleteznek.

