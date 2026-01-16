Videón a brutális támadás: kómába került a pizzéria vezetője

Kis híján meghiúsult annak a férfinak az ítélethirdetése, aki egy manhattani pizzéria üzletvezetőjét verte eszméletlenre egy súlyos erőszakos bűncselekmény során az Egyesült Államokban. A New York-i bíróságon tartott tárgyaláson a vádlott indulatos kirohanásával saját vádalkuját sodorta veszélybe - tájékoztat a New York Post.

A pizzéria biztonsági kamerája rögzítette a brutális jeleneteket

Fotó: You Tube / CBS New York

Pizzéria miatt robbant ki az erőszak New Yorkban

Tyshaun Watson a manhattani Legfelsőbb Bíróság előtt azt állította, hogy provokáció érte, mielőtt 2024 augusztusában megtörtént a brutális támadás a Flatiron negyedben működő pizzériában. A bíró azonban a biztonsági kamerák felvételeire hivatkozva egyértelművé tette: a vádlott volt az, aki elsőként lépett a pult mögé, és ő kezdeményezte az erőszakot.

A bíróságon komoly indulatokat váltott ki, hogy a vádlott az ítélethirdetés előtt nem megbánást tanúsított, hanem az áldozatot tette felelőssé a történtekért, és a kamerafelvételekre hivatkozva próbálta mentegetni magát.

„provokáltak… ha megnézik a videót”

- mondta a vádlott.

A felvételek szerint Tyshaun Watson póráz nélküli kutyájával érkezett az étterembe, majd szóváltásba keveredett az üzletvezetővel, miután figyelmeztették a szabályok betartására. Az események ezt követően elfajultak, a vádlott a földre teperte az áldozatot, és többször fejbe rúgta, miközben a kutya is részt vett a támadásban.

Az ügyészség közlése szerint az üzletvezető súlyos sérüléseket szenvedett, két hétig mesterséges kómában tartották, és hónapokat töltött kórházi kezelés alatt. A tárgyaláson elhangzott: a történtek miatt kiszabható börtönbüntetés akár 25 év is lehetett volna, ám a vádlott végül elfogadta a vádalku keretében megállapított 17 éves szabadságvesztést.

A bíróság az ítélet kihirdetésekor hangsúlyozta, hogy az elkövetett cselekmény kiemelten súlyos, és figyelmeztette a vádlottat: a feltételes szabadlábra helyezés során is mindent megtesznek annak érdekében, hogy a teljes büntetését letöltse. Tyshaun Watson a tárgyaláson elismerte, hogy ő ütött először, és bocsánatot kért, ügyvédje szerint pedig felelősséget vállalt a történtekért.