Három perc terror egy Pokémon boltban – elképesztő rablás

A Pokémon rajongók körében népszerű manhattani üzlet szerda este rémálommá vált, amikor három felfegyverzett, maszkot viselő férfi rontott be a West 13th Streeten található boltba. A támadók a bent tartózkodókat fegyverrel tartották sakkban, miközben a kasszát és a polcokat is kiürítették – írja az ABC.

Fegyveres rablás egy manhattani Pokémon boltban – a támadók több mint 36 millió forint értékű árut zsákmányoltak percek alatt. Fotó: THOMAS TRUTSCHEL / Photothek Media Lab

A beszámolók szerint a rablás idején több mint 40 ember tartózkodott az üzletben. A támadók mindössze három perc alatt hajtották végre az akciót, miközben senki sem mert ellenállni. A hatóságok szerint szerencsére senki nem sérült meg az incidens során.

Több mint 100 ezer dollárnyi Pokémon-áru tűnt el

A bolt dolgozói elmondták: a rablók körülbelül 360 ezer forintnyi készpénzt, egy mobiltelefont, valamint több mint 36 millió forint értékű Pokémon-árut vittek magukkal. A zsákmányban ritka Pokémon kártyák, gyűjtői dobozok és limitált kiadású termékek is lehettek, amelyek értéke az utóbbi években jelentősen megugrott.

Kamerák rögzítették a rablást

A helyszíni kamerák felvételein jól látható, ahogy a fegyveres, maszkos elkövetők mozognak az üzletben. A rendőrség jelenleg is elemzi a felvételeket, de letartóztatás egyelőre nem történt – közölte a New York Police Department.

Miért célpontok a Pokémon boltok?

Az utóbbi években a Pokémon gyűjtőkártyák értéke drasztikusan megemelkedett, egyes ritka darabok akár több ezer dollárt is érhetnek. Emiatt a Pokémon szaküzletek egyre gyakrabban kerülnek bűnözők célkeresztjébe.

