Három perc terror egy Pokémon boltban – elképesztő rablás

Szerda este fegyveres rablás történt egy manhattani szaküzletben, ahol több tucat ember tartózkodott vásárlás közben.A Pokémon témájú boltba három maszkos elkövető tört be, akik percek alatt hatalmas értékű zsákmánnyal menekültek el.
A Pokémon rajongók körében népszerű manhattani üzlet szerda este rémálommá vált, amikor három felfegyverzett, maszkot viselő férfi rontott be a West 13th Streeten található boltba. A támadók a bent tartózkodókat fegyverrel tartották sakkban, miközben a kasszát és a polcokat is kiürítették – írja az ABC.

Fegyveres rablás egy manhattani Pokémon boltban – a támadók több mint 36 millió forint értékű árut zsákmányoltak percek alatt.
Fegyveres rablás egy manhattani Pokémon boltban – a támadók több mint 36 millió forint értékű árut zsákmányoltak percek alatt. Fotó: THOMAS TRUTSCHEL / Photothek Media Lab

A beszámolók szerint a rablás idején több mint 40 ember tartózkodott az üzletben. A támadók mindössze három perc alatt hajtották végre az akciót, miközben senki sem mert ellenállni. A hatóságok szerint szerencsére senki nem sérült meg az incidens során.

Több mint 100 ezer dollárnyi Pokémon-áru tűnt el

A bolt dolgozói elmondták: a rablók körülbelül 360 ezer forintnyi készpénzt, egy mobiltelefont, valamint több mint 36 millió forint értékű Pokémon-árut vittek magukkal. A zsákmányban ritka Pokémon kártyák, gyűjtői dobozok és limitált kiadású termékek is lehettek, amelyek értéke az utóbbi években jelentősen megugrott.

Kamerák rögzítették a rablást

A helyszíni kamerák felvételein jól látható, ahogy a fegyveres, maszkos elkövetők mozognak az üzletben. A rendőrség jelenleg is elemzi a felvételeket, de letartóztatás egyelőre nem történt – közölte a New York Police Department.

Miért célpontok a Pokémon boltok?

Az utóbbi években a Pokémon gyűjtőkártyák értéke drasztikusan megemelkedett, egyes ritka darabok akár több ezer dollárt is érhetnek. Emiatt a Pokémon szaküzletek egyre gyakrabban kerülnek bűnözők célkeresztjébe.

