A sakkozás királynője – a Netflix bemutatja Polgár Judit példátlan küzdelmét

Polgár Judit 1976-ban, Budapesten született, zsidó vallású családban, és már egészen fiatalon nyilvánvalóvá vált rendkívüli tehetsége. Édesapja, Polgár László tudatos nevelési módszere világszerte vitákat kavart, de az eredmények őt igazolták: mindhárom lánya kiváló sakkozó lett, Judit ráadásul már gyerekként nemcsak a női mezőnyben, hanem a férfi nagymesterek ellen is sorra aratta győzelmeit. 15 évesen és 4 hónaposan nagymester lett, megdöntve Bobby Fischer addigi rekordját.

Polgár Judit a Netflix által február 6-án bemutatásra kerülő Queen of Chess főszereplője

Fotó: Stiller Ákos

Kaszparov rémálma volt Polgár Judit

A sakk addig érinthetetlennek hitt férfi elitjét Polgár Judit szó szerint sokkolta. Ő volt az első nő, aki komolyan felvette a versenyt a világ legjobb férfi sakkozóival, köztük a legendás orosz világbajnokkal, Garri Kaszparovval. Kettejük több mint másfél évtizeden átívelő rivalizálása a sportág egyik legikonikusabb történetévé vált, ez áll az Oscar-díjra jelölt amerikai dokumentumfilmes, Rory Kennedy rendezte Netflix-alkotás középpontjában is.

Polgár Judit végül 2002-ben legyőzte a minden idők egyik legnagyobb sakkozójának tartott világbajnokot, ezzel végleg beírva magát a sport halhatatlanjai közé.

A magyar sakkozónő soha nem indult női világbajnokságon – elvből. Úgy gondolta, a sakkban nincs helye nemi megkülönböztetésnek, és ezt az álláspontját az eredményeivel bizonyította. Karrierje csúcsán a világranglista 8. helyéig jutott, és olyan legendákat győzött le, mint Anatolij Karpov, Viswanathan Anand vagy Magnus Carlsen. A sakk történetének legeredményesebb női játékosává vált.

Queen of Chess – több mint film

Egy magyar lány arról álmodozik, hogy meghódítja a férfiak által dominált nemzetközi sakkvilágot. 15 éves küzdelem után a világbajnok Garri Kaszparov ellen Polgár Judit forradalmasítja a sport patriarchális kultúráját, és a történelem egyik legnagyobb sakkzsenije, valamint minden idők legnagyobb női sakkjátékosa lesz

– olvasható a filmről a Netflix oldalán. A streamingóriás közzé is tette a kétszeres női sakkolimpiai bajnokról szóló produkció hivatalos előzetesét, amelyben több felvételt is láthatunk Polgár Judit gyermekkori játszmáiból.