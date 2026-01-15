Meghalt a brazil Popeye

Arlindo de Souza testét az emberek és a média a rajzfilmszereplő Popeye-hez hasonlította extrém méretű karjai miatt, amelyek azonban nem az edzőtermi edzés, hanem veszélyes öninjekciók eredményei voltak.

A brazil Popeye, Arlindo de Souza

Fotó: Facebook

Souza éveken át ásványi olajat és alkoholt fecskendezett az izmaiba, hogy látványosan megnövelje karjai méretét. A módszer – amelyet a testépítő világban is élesen bírálnak – nem növeli az erőt, viszont komoly egészségügyi kockázatokat hordoz, többek között fertőzéseket, izomszövet-károsodást és belső szervi problémákat. Végül utóbbi lett a veszte az 55 éves úrnak – írja a The Sun.

Hamar megkapta a Popeye becenevet

A férfi Brazíliában számos televíziós műsorban szerepelt, külseje miatt hamar becenevet kapott, amely a rajzfilmfigura Popeye-re utalt. Bár hírnevet szerzett, egészsége folyamatosan romlott. Az elmúlt hetekben Recifében került kórházba, ahol kiderült: mindkét veséje felmondta a szolgálatot.

Állapota gyorsan súlyosbodott, és még a dialízis megkezdése előtt a múlt héten megállt a szíve és meghalt.

Souza halála előtt nyilvánosan is elismerte, hogy megbánta döntéseit, és figyelmeztette a fiatalokat, hogy ne kövessék a példáját. Halála újra ráirányította a figyelmet a testképzavarokra és azokra a szélsőséges módszerekre, amelyek rövid távú hírnevet, de hosszú távon akár végzetes következményeket hozhatnak.

Az orosz Popeye is bajban

A közelmúltban írt arról az Origo, hogy veszélyben az orosz Popeye bicepsze: amputáció fenyegeti. Kirill Tereshin súlyos egészségügyi problémákkal küzd. Orvosai közölték vele: az is lehet, hogy mesterségesen felpumpált bicepsze miatt amputálni kell a karját.