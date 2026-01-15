Meghalt a brazil Popeye

Arlindo de Souza testét az emberek és a média a rajzfilmszereplő Popeye-hez hasonlította extrém méretű karjai miatt, amelyek azonban nem az edzőtermi edzés, hanem veszélyes öninjekciók eredményei voltak.
Souza éveken át ásványi olajat és alkoholt fecskendezett az izmaiba, hogy látványosan megnövelje karjai méretét. A módszer – amelyet a testépítő világban is élesen bírálnak – nem növeli az erőt, viszont komoly egészségügyi kockázatokat hordoz, többek között fertőzéseket, izomszövet-károsodást és belső szervi problémákat. Végül utóbbi lett a veszte az 55 éves úrnak – írja a The Sun.
Hamar megkapta a Popeye becenevet
A férfi Brazíliában számos televíziós műsorban szerepelt, külseje miatt hamar becenevet kapott, amely a rajzfilmfigura Popeye-re utalt. Bár hírnevet szerzett, egészsége folyamatosan romlott. Az elmúlt hetekben Recifében került kórházba, ahol kiderült: mindkét veséje felmondta a szolgálatot.
Állapota gyorsan súlyosbodott, és még a dialízis megkezdése előtt a múlt héten megállt a szíve és meghalt.
Souza halála előtt nyilvánosan is elismerte, hogy megbánta döntéseit, és figyelmeztette a fiatalokat, hogy ne kövessék a példáját. Halála újra ráirányította a figyelmet a testképzavarokra és azokra a szélsőséges módszerekre, amelyek rövid távú hírnevet, de hosszú távon akár végzetes következményeket hozhatnak.
Az orosz Popeye is bajban
A közelmúltban írt arról az Origo, hogy veszélyben az orosz Popeye bicepsze: amputáció fenyegeti. Kirill Tereshin súlyos egészségügyi problémákkal küzd. Orvosai közölték vele: az is lehet, hogy mesterségesen felpumpált bicepsze miatt amputálni kell a karját.