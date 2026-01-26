Pornóbotrány: mecsetben bukott le egy férfi

Pornónézéssel vádolnak egy férfit, akit a hírek szerint a mecset egyik bizottsági tagjaként tartanak számon. A felvételt Muhammad Adhan Adnan imám készítette december 27-én, amikor épp egy házasságkötés lebonyolítására készült, és észrevette, hogy a férfi az irodában felnőtt tartalmat néz a monitoron – írja a DailyStar.

Pornó a mecsetben: a lebukott férfi megúszta, az imám viszont lemondásra kényszerült. Fotó:Illusztráció/Unplash

Pornó a mecsetben – mégis az imám fizette meg az árát

A videón látszik, hogy egy kopogás után a férfi pánikba esik, gyorsan átvált egy másik weboldalra, majd kilép az ajtón, és hevesen tagadja, hogy bármi rosszat tett volna.

A felvétel rövid idő alatt elterjedt a közösségi médiában, és országos felháborodást váltott ki.

Az imám szerint azonban a mecset vezetése nem védte meg őt, sőt később arra kérték, hogy mondjon le, mert az ügy és a videó „rontotta a mecset hírnevét”.

Adnan január 22-én frissítést posztolt: bejelentette, hogy távozott a pozíciójából, és azt állította, hogy mások ferdítik el a történteket, őt hibáztatják, miközben a visszaélés kivizsgálása elmaradt.

„Nem én szivárogtattam ki”

Az imám azt is hangsúlyozta, hogy nem ő tette közzé a felvételt: kizárólag azért rögzítette, hogy átadhassa bizonyítékként az illetékeseknek. Állítása szerint a videó később mások révén került fel az internetre.

Botrány! Bosszúpornóval vádolja exét a szexi influenszer

Hatalmas botrány robbant ki Miamiban: Isabella Ladera influenszer szerint exe, a kolumbiai énekes Beéle szivárogtatta ki közös szexvideójukat. A bosszúpornó ügy miatt pert indított, és kijelentette, hogy számára ez az árulás élete egyik legkegyetlenebb pillanata.

Bajban Bonnie Blue, a pornósztár 15 évre börtönbe kerülhet

Buszos forgatás, iskolás jelmezek, fiatal turisták – egy brit pornószínésznő erotikus videói miatt került célkeresztbe Balin. A 26 éves Bonnie Blue az indonéz törvény szigorával néz szembe, miután a hatóságok szerint pornográf tartalmakat gyártott Indonéziában. Akár 120 millió forintnyi büntetést is bezsebelhet a pornósztár.