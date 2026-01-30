Hihetetlen történet: az Alcatrazon vert tanyát egy prérifarkas

Jó pár kilót felszedett az a prérifarkas, amely átúszta a San Francisco-öblöt, és az Alcatraz börtönszigeten él – írja a New York Post.

Rendkívüli történet látott napvilágot: egy prérifarkas több kilométert úszott, majd a legendás börtönszigeten, az Alcatrazon vert tanyát. (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

Janet Kessler, a San Francisco városi prérifarkas-populációját dokumentáló önkéntes természetbúvár Instagram-oldalán számolt be róla, hogy az állat nemcsak túlélte az átkelést, de jó egészségnek is örvend.

Egy friss fotó szerint a prérifarkas a szigeten napozva jóval kövérebbnek látszik, a szigetre érkezésekor – két hete – ugyanis még csont és bőr volt.

Az állat az első és egyetlen prérifarkas, amely azóta él Alcatrazon, hogy 1972-ben a sziget a Nemzeti Park Szolgálathoz került. A park biológusai és dolgozói folyamatosan figyelik a prérifarkast, hogy hogyan boldogul a 22 hektáros szigeten.

