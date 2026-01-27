Eltévedt puma okozott riadalmat egy amerikai városban

Hírlevél
Nem mindennapi látvány sokkolta egy nagyváros lakóit, amikor egy vadon élő ragadozó jelent meg a házak között. Egy fiatal puma feltűnése miatt a hatóságok is riadót fújtak, és figyelmeztették a környéken élőket.
pumavadállatSan Francisco

Meglepő és kissé ijesztő látvány fogadta San Francisco egyik legelőkelőbb környékének lakóit: egy fiatal puma jelent meg az utcákon, amelyet videón is sikerült rögzíteni. Az állat a Lafayette Park közelében bukkant fel, a felvételek gyorsan bejárták a közösségi médiát.

Puma tűnt fel San Francisco egyik legelegánsabb negyedében
Puma tűnt fel San Francisco egyik legelegánsabb negyedében
Fotó:  Lauren Lopes / Unsplash

Eltévedt puma San Franciscóban

A helyi állatvédelmi hatóságok szerint a puma körülbelül egyéves lehet, és nagy valószínűséggel eltévedt, miközben új élőhelyet keresett. A szakemberek úgy vélik, az állat zavart lehet, de várhatóan magától elhagyja a várost, és visszatér a délebbi, természetes élőhelyek felé.

Az eset komolyságát jelzi, hogy a városi parkfenntartók figyelmeztető plakátokat helyeztek ki „Mountain Lion Awareness” felirattal. 

Figyelmeztető táblával hívják fel a figyelmet az eltévedt pumára San Franciscoban
Figyelmeztető táblával hívják fel a figyelmet az eltévedt pumára San Franciscoban
Fotó: KTVU FOX 2 San Francisco / San Francisco Recreation and Parks Department

Ezeken részletes tanácsokat adnak arra, mit kell tenni ha valaki pumával találkozik: 

legyen hangos, maradjon egyenes testtartásban, lassan hátráljon, és semmiképp se fordítson hátat vagy fusson el.

A környék lakói döbbenten számoltak be az élményről. Egy helyi lakos szerint kora reggel látta, ahogy a hatalmas puma végigsétál az utcán, majd eltűnik egy lépcsősoron. A parkőrök elővigyázatosságból ideiglenesen le is zárták a Lafayette Parkot, hogy átvizsgálják a területet – számol be a New York Post.

Bár a parkot később újranyitották, miután nem találták nyomát az állatnak, a hatóságok továbbra is óvatosságra intenek. Arra kérik a lakókat, hogy tartsák pórázon a kutyákat, és figyeljenek a környezetükre, amíg biztosan el nem hagyja a várost a kóborló puma.

