Rémálom a túraösvényen – 30 éve nem történt ilyen véres támadás

Rendkívül ritka eset történt Észak-Coloradóban: a hatóságok szerint egy nő nagy valószínűséggel pumatámadás áldozata lett.
Közel 30 éve nem történt halálos pumatámadás
A hatóságok közlése szerint Coloradóban rendkívül ritka, hogy egy vadállat ember ellen támadjon halálos kimenetellel. Az utolsó hasonló pumatámadás csaknem 30 évvel ezelőtt történt, ezért az eset országos figyelmet kapott. A szakemberek hangsúlyozzák: a pumák jelenléte ismert az erdős térségekben, de az ember elleni támadás kivételesnek számít.
Kirándulók találták meg a nőt az erdőben
A nő holttestére csütörtök délben bukkantak rá kirándulók egy erdős szakaszon. Beszámolójuk szerint a földön fekvő nőt már nem tudták megmenteni, pulzust nem észleltek.
A közelben egy pumát is láttak, amelyet kövekkel próbáltak elriasztani. A segítség gyorsan megérkezett, ám az életét már nem lehetett megmenteni.
A bejelentést követően vadőrök és kutyás egységek érkeztek a térségbe. A környéken két pumát találtak, amelyeket a vonatkozó előírások szerint elaltattak. A hatóságok DNS-vizsgálattal és boncolással próbálják megállapítani, hogy valóban ember ellen támadt az állat, és melyik példány hozható összefüggésbe a halálesettel.
Ritka állattámadás fényes nappal
A mostani eset súlyát tovább növeli, hogy a támadás fényes nappal, egy forgalmas, népszerű túraútvonal közelében történt.
A szakértők szerint a ritka állattámadás ténye önmagában is rendkívüli, ilyen körülmények között pedig még szokatlanabb.
A nyomozás jelenleg is folyamatban van. A szakemberek azt vizsgálják, hogyan kerülhetett ilyen közelségbe a veszélyes állat, és mi vezethetett a tragédiához. A hatóságok hangsúlyozzák: az eset nem tekinthető általános veszélynek – számolt be a CBS News.
