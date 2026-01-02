Rémálom a túraösvényen – 30 éve nem történt ilyen véres támadás

Rendkívül ritka eset történt Észak-Coloradóban: a hatóságok szerint egy nő nagy valószínűséggel pumatámadás áldozata lett.

Halálos pumatámadás történt az Egyesült Államokban – közel 30 éve nem történt ilyen eset Colorado államban (illusztráció) Fotó: Pixabay/Pexels

Közel 30 éve nem történt halálos pumatámadás

A hatóságok közlése szerint Coloradóban rendkívül ritka, hogy egy vadállat ember ellen támadjon halálos kimenetellel. Az utolsó hasonló pumatámadás csaknem 30 évvel ezelőtt történt, ezért az eset országos figyelmet kapott. A szakemberek hangsúlyozzák: a pumák jelenléte ismert az erdős térségekben, de az ember elleni támadás kivételesnek számít.

Kirándulók találták meg a nőt az erdőben

A nő holttestére csütörtök délben bukkantak rá kirándulók egy erdős szakaszon. Beszámolójuk szerint a földön fekvő nőt már nem tudták megmenteni, pulzust nem észleltek.

A közelben egy pumát is láttak, amelyet kövekkel próbáltak elriasztani. A segítség gyorsan megérkezett, ám az életét már nem lehetett megmenteni.

A bejelentést követően vadőrök és kutyás egységek érkeztek a térségbe. A környéken két pumát találtak, amelyeket a vonatkozó előírások szerint elaltattak. A hatóságok DNS-vizsgálattal és boncolással próbálják megállapítani, hogy valóban ember ellen támadt az állat, és melyik példány hozható összefüggésbe a halálesettel.

Ritka állattámadás fényes nappal

A mostani eset súlyát tovább növeli, hogy a támadás fényes nappal, egy forgalmas, népszerű túraútvonal közelében történt.

A szakértők szerint a ritka állattámadás ténye önmagában is rendkívüli, ilyen körülmények között pedig még szokatlanabb.

A nyomozás jelenleg is folyamatban van. A szakemberek azt vizsgálják, hogyan kerülhetett ilyen közelségbe a veszélyes állat, és mi vezethetett a tragédiához. A hatóságok hangsúlyozzák: az eset nem tekinthető általános veszélynek – számolt be a CBS News.

