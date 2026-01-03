Hírlevél
Puma marcangolt halálra egy túrázót

Állattámadásban halt szörnyet egy túrázó az Egyesült Államokban. A nő egyedül kirándult, amikor megtámadta egy puma, az áldozat holttestét egy másik túracsoport találta meg.
Pumatámadásban halt meg egy túrázó Colorado államban. A nő egy elhagyatott ösvényen túrázott, amikor a vadállat rátámadt – írja a BBC. 

Puma marcangolt halálra egy túrázót Colorado államban
Fotó: Unsplash

A nő holttestét egy túracsoport találta meg. A kirándulók megpróbálták elriasztani a pumát, miközben értesítették a hatóságokat. 

A kiérkező vadőrök hatástalanították a nőt halálosan megsebesítő pumát. A vadállat mellett egy másik is feltűnt, a hatóságok a másik állatot is elaltatták a közbiztonság érdekében. 

A túrázó életét már nem tudták megmenteni, a hatóságok még vizsgálják, hogy egy, vagy több vadállat támadhatott-e rá. 

Egy puma miatt hívták a rendőrséget Hamburgban

A hamburgi rendőrség nagyszabású akciót hajtott végre a város Lurup nevű városrészében, miután bejelentés érkezett egy gyanús üzleti tevékenységről. A helyszínen egy kitömött puma állt egy üzlet előtt, amelyet – a hatóságok információi szerint – megfelelő engedélyek és eredetigazolás nélkül kínáltak eladásra.

Rémálom a túraösvényen

Ritka és tragikus eset történt Észak-Coloradóban, az Egyesült Államokban. Egy nőt holtan találtak egy népszerű túraútvonal közelében. A hatóságok szerint nagy valószínűséggel halálos pumatámadás történt. Amennyiben a vizsgálat ezt megerősíti, ez lenne az első ilyen eset Coloradóban közel három évtized után.

 

