Pumatámadásban halt meg egy túrázó Colorado államban. A nő egy elhagyatott ösvényen túrázott, amikor a vadállat rátámadt – írja a BBC.

Puma marcangolt halálra egy túrázót Colorado államban

Fotó: Unsplash

A nő holttestét egy túracsoport találta meg. A kirándulók megpróbálták elriasztani a pumát, miközben értesítették a hatóságokat.

A kiérkező vadőrök hatástalanították a nőt halálosan megsebesítő pumát. A vadállat mellett egy másik is feltűnt, a hatóságok a másik állatot is elaltatták a közbiztonság érdekében.

A túrázó életét már nem tudták megmenteni, a hatóságok még vizsgálják, hogy egy, vagy több vadállat támadhatott-e rá.

Egy puma miatt hívták a rendőrséget Hamburgban

A hamburgi rendőrség nagyszabású akciót hajtott végre a város Lurup nevű városrészében, miután bejelentés érkezett egy gyanús üzleti tevékenységről. A helyszínen egy kitömött puma állt egy üzlet előtt, amelyet – a hatóságok információi szerint – megfelelő engedélyek és eredetigazolás nélkül kínáltak eladásra.

Rémálom a túraösvényen

Ritka és tragikus eset történt Észak-Coloradóban, az Egyesült Államokban. Egy nőt holtan találtak egy népszerű túraútvonal közelében. A hatóságok szerint nagy valószínűséggel halálos pumatámadás történt. Amennyiben a vizsgálat ezt megerősíti, ez lenne az első ilyen eset Coloradóban közel három évtized után.