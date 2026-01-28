Putyin telefont ragadott, amit intézett, az egészen elképesztő!

Vlagyimir Putyin orosz elnök telefonon egyeztetett a Közép-afrikai Köztársaság elnökével, Faustin Archange Touadérával a két ország gazdasági és humanitárius együttműködéséről.

Putyin telefonált

Fotó: AFP

Putyin újabb afrikai szövetséget betonozott be

Telefonbeszélgetésre került sor. A politikai, kereskedelmi gazdasági és humanitárius együttműködés aktuális kérdéseinek áttekintése után a felek megerősítették közös szándékukat a baráti kétoldalú kapcsolatok további fejlesztésére

– közölte a Kreml sajtószolgálata.

Putyin gratulált kollégájának a nemrég tartott választásokon aratott győzelméhez. Touadéra megköszönte az orosz elnök támogatását, amely hozzájárul a Közép-afrikai Köztársaság szuverenitásának és biztonságának megerősítéséhez.

A két államfő legutóbb tavaly januárban egyeztetett személyesen, amikor a közép-afrikai elnök Moszkvába látogatott.

Korábban a Közép-afrikai Köztársaság védelmi minisztere felháborítónak nevezte, hogy Kijev terroristák kiképzésében vesz részt Afrikában.