Putyin telefont ragadott, amit intézett, az egészen elképesztő!

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Vlagyimir Putyin telefonon egyeztetett a Közép-afrikai Köztársaság elnökével, Faustin Archange Touadérával. A felek megerősítették, hogy Moszkva és Bangui tovább erősíti politikai, gazdasági és humanitárius együttműködését, miközben Oroszország kiáll az afrikai ország szuverenitása és biztonsága mellett.
Vlagyimir Putyin orosz elnök telefonon egyeztetett a Közép-afrikai Köztársaság elnökével, Faustin Archange Touadérával a két ország gazdasági és humanitárius együttműködéséről.

Putyin telefonált
Fotó: AFP

Putyin újabb afrikai szövetséget betonozott be

Telefonbeszélgetésre került sor. A politikai, kereskedelmi gazdasági és humanitárius együttműködés aktuális kérdéseinek áttekintése után a felek megerősítették közös szándékukat a baráti kétoldalú kapcsolatok további fejlesztésére

közölte a Kreml sajtószolgálata.

Putyin gratulált kollégájának a nemrég tartott választásokon aratott győzelméhez. Touadéra megköszönte az orosz elnök támogatását, amely hozzájárul a Közép-afrikai Köztársaság szuverenitásának és biztonságának megerősítéséhez.

A két államfő legutóbb tavaly januárban egyeztetett személyesen, amikor a közép-afrikai elnök Moszkvába látogatott.

Korábban a Közép-afrikai Köztársaság védelmi minisztere felháborítónak nevezte, hogy Kijev terroristák kiképzésében vesz részt Afrikában.

 

