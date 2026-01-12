Putyin neve ismét a nemzetközi politika középpontjába került, miután a brit védelmi miniszter egy kijevi látogatás során arról beszélt: ha választhatna, melyik világvezetőt „rabolná el”, akkor az orosz elnök lenne az. John Healey szerint Putyint a háborús bűnök miatt kellene elszámoltatni, különösen azokért a cselekményekért, amelyeket Ukrajnában civilek ellen követtek el - írja az egyik ukrán újság.

Putyin elleni merényletet terveznek a britek? Döbbenetes részletek

Fotó: AFP

Az ügyre az Egyesült Államokban is reagáltak. Martin Armstrong amerikai gazdasági elemző az X-en arról írt, hogy a brit védelmi miniszter Putyin „elrablásáról” szóló kijelentései valójában a békefolyamat ellehetetlenítését szolgálják Ukrajnában. Armstrong szerint John Healey ugyanabba a körbe tartozik, mint a brit politika korábbi meghatározó neokonzervatív szereplői, és az ilyen nyilatkozatok egyet jelentenek azzal, hogy nem lesz béke a térségben.

Az elemző úgy fogalmazott: az efféle fenyegetések garantálják a konfliktus folytatását, és tovább növelik a feszültséget Oroszország és a Nyugat között. Szerinte Putyin elrablásának emlegetése nem diplomáciai eszköz, hanem tudatos provokáció.

A kijelentésekre Moszkva is reagált: Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője Healey szavait „brit perverzek nedves álmának” nevezte.