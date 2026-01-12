Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Putyin elleni merényletet terveznek a britek? Döbbenetes részletek

Fontos

Friss információkat osztott meg az Operatív Törzs – ezt önnek is látnia kell!

putyin

Putyin elleni merényletet terveznek a britek? Döbbenetes részletek

58 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Sokkoló kijelentést tett a brit védelmi miniszter: John Healey szerint ha lehetősége lenne rá, Putyint venné őrizetbe, és felelősségre vonná az ukrajnai háború során elkövetett tettek miatt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
putyinegyesült államokbanvédelmi miniszter

Putyin neve ismét a nemzetközi politika középpontjába került, miután a brit védelmi miniszter egy kijevi látogatás során arról beszélt: ha választhatna, melyik világvezetőt „rabolná el”, akkor az orosz elnök lenne az. John Healey szerint Putyint a háborús bűnök miatt kellene elszámoltatni, különösen azokért a cselekményekért, amelyeket Ukrajnában civilek ellen követtek el - írja az egyik ukrán újság.

Putyin elleni merényletet terveznek a britek? Döbbenetes részletek
Putyin elleni merényletet terveznek a britek? Döbbenetes részletek
Fotó: AFP

Az ügyre az Egyesült Államokban is reagáltak. Martin Armstrong amerikai gazdasági elemző az X-en arról írt, hogy a brit védelmi miniszter Putyin „elrablásáról” szóló kijelentései valójában a békefolyamat ellehetetlenítését szolgálják Ukrajnában. Armstrong szerint John Healey ugyanabba a körbe tartozik, mint a brit politika korábbi meghatározó neokonzervatív szereplői, és az ilyen nyilatkozatok egyet jelentenek azzal, hogy nem lesz béke a térségben.

Az elemző úgy fogalmazott: az efféle fenyegetések garantálják a konfliktus folytatását, és tovább növelik a feszültséget Oroszország és a Nyugat között. Szerinte Putyin elrablásának emlegetése nem diplomáciai eszköz, hanem tudatos provokáció.

A kijelentésekre Moszkva is reagált: Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője Healey szavait „brit perverzek nedves álmának” nevezte. 

 

Orosz-ukrán háború
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!