Putyin váratlan lépése megrázta Európát — Moszkva újabb nyugati vállalatot szorított sarokba

Putyin Oroszországa a semmiből átvette a dán építőanyag-gyártó, a Rockwool négy oroszországi gyárát, így a vállalat már nem ellenőrzi ezek működését. Az intézkedést a Rockwool „kényszerfelügyelet” jellegű állami kontrollnak nevezi, és közölte: nem tartja valószínűnek, hogy a döntést visszavonják. A Rockwool szerint az orosz működés tavaly 469 millió euró saját tőkét tett ki, amelyet most le kell írni – írja a Világgazdaság.

Putyin Oroszországa átvette a Rockwool négy gyárának irányítását, ami miatt a vállalat részvényei beszakadtak – a magyarországi jelenlétet is érintheti a piaci bizonytalanság

Fotó: AFP

Ez a lépés azonnali hatással volt a piaci hangulatra: a Rockwool-részvények aznap 8%-ot zuhantak, miután a Bloomberg először hírt adott a vállalati lefoglalásról.

Miért nagy dolog Putyin döntése a Rockwool számára?

A Putyin vezette Oroszország ritkán foglal le több gyárat egyszerre idegen tulajdonban lévő vállalatok esetén, és a Rockwool esete különösen azért kiemelt, mert:

a Rockwool egy nemzetközileg elismert építőanyag-gyártó,

a cég több mint 39 országban van jelen,

és Magyarországon is működik gyára, Tapolcán.

Ez azt jelenti, hogy Putyin döntése nemcsak Oroszországban okoz piaci sokkot, hanem közvetetten a magyarországi ellátási láncokra és a hazai építőiparra is hatással lehet.

Fotó: MARCEL VAN HOORN / ANP MAG

Hogyan érinti Putyin döntése Magyarországot?

A Rockwool több évtizede működik Magyarországon: a Rockwool Hungary Kft. Tapolcán termel kőzetgyapot-szigetelőanyagot, amelynek nagyjából fele hazai piacra kerül, másik fele pedig főként Romániába, Bulgáriába és Olaszországba. Ez pedig azt jelenti, hogy:

Putyin orosz gazdaságpolitikai lépése bizonytalanságot hozhat az ellátási láncba,

a Rockwool tőzsdei esése a nemzetközi befektetői hangulatot is befolyásolhatja,

és a cég európai stratégiája módosulhat, amelyben Magyarország is érintett szereplő.

A Rockwool közleményében ugyan hangsúlyozta, hogy jogi eszközökkel védi beruházási jogait, de nem volt túl optimista azzal kapcsolatban, hogy Oroszország visszaállítja a korábbi helyzetet.