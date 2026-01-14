Putyin váratlan lépése megrázta Európát — Moszkva újabb nyugati vállalatot szorított sarokba

Hírlevél
Putyin döntése nyomán Oroszország átvette a dán Rockwool négy gyárának irányítását, ami miatt a Rockwool részvényei azonnal 8%-ot estek a tőzsdén. A Rockwool közleménye szerint a döntés komoly hatással van az orosz operációra, miközben Putyin ilyen lépése Magyarországot is érintheti a hazai termelőmű miatt.
putyinmagyarországoroszország

Putyin Oroszországa a semmiből átvette a dán építőanyag-gyártó, a Rockwool négy oroszországi gyárát, így a vállalat már nem ellenőrzi ezek működését. Az intézkedést a Rockwool „kényszerfelügyelet” jellegű állami kontrollnak nevezi, és közölte: nem tartja valószínűnek, hogy a döntést visszavonják. A Rockwool szerint az orosz működés tavaly 469 millió euró saját tőkét tett ki, amelyet most le kell írni – írja a Világgazdaság.

Putyin üzenetet küldött Donald Trumpnak
Putyin Oroszországa átvette a Rockwool négy gyárának irányítását, ami miatt a vállalat részvényei beszakadtak – a magyarországi jelenlétet is érintheti a piaci bizonytalanság
Fotó: AFP

Ez a lépés azonnali hatással volt a piaci hangulatra: a Rockwool-részvények aznap 8%-ot zuhantak, miután a Bloomberg először hírt adott a vállalati lefoglalásról.

Miért nagy dolog Putyin döntése a Rockwool számára?

A Putyin vezette Oroszország ritkán foglal le több gyárat egyszerre idegen tulajdonban lévő vállalatok esetén, és a Rockwool esete különösen azért kiemelt, mert:

  • a Rockwool egy nemzetközileg elismert építőanyag-gyártó,
  • a cég több mint 39 országban van jelen,
  • és Magyarországon is működik gyára, Tapolcán.

Ez azt jelenti, hogy Putyin döntése nemcsak Oroszországban okoz piaci sokkot, hanem közvetetten a magyarországi ellátási láncokra és a hazai építőiparra is hatással lehet.

2022-11-14 11:02:59 ROERMOND - Rockwool in Roermond. The minister made several visits to the region to discuss the nitrogen problem. ANP MARCEL VAN HOORN netherlands out - belgium out (Photo by MARCEL VAN HOORN / ANP MAG / ANP via AFP)
Fotó: MARCEL VAN HOORN / ANP MAG

Hogyan érinti Putyin döntése Magyarországot?

A Rockwool több évtizede működik Magyarországon: a Rockwool Hungary Kft. Tapolcán termel kőzetgyapot-szigetelőanyagot, amelynek nagyjából fele hazai piacra kerül, másik fele pedig főként Romániába, Bulgáriába és Olaszországba. Ez pedig azt jelenti, hogy:

  • Putyin orosz gazdaságpolitikai lépése bizonytalanságot hozhat az ellátási láncba,
  • a Rockwool tőzsdei esése a nemzetközi befektetői hangulatot is befolyásolhatja,
  • és a cég európai stratégiája módosulhat, amelyben Magyarország is érintett szereplő.

A Rockwool közleményében ugyan hangsúlyozta, hogy jogi eszközökkel védi beruházási jogait, de nem volt túl optimista azzal kapcsolatban, hogy Oroszország visszaállítja a korábbi helyzetet.

 

