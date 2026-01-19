Putyin elképesztő gesztust kapott Trumptól – ilyen jóban vannak?

Meghívást kapott Vlagyimir Putyin orosz elnök a Gázai övezettel foglalkozó nemzetközi „Békekonzíliumba” – erről Dmitrij Peszkov, az orosz államfő szóvivője tájékoztatta az újságírókat a TASZSZ hírügynökség szerint.

Vlagyimir Putyin orosz elnök

Fotó: AFP

Putyin neve is felkerült a gázai békefórum listájára

Valóban, Putyin elnök diplomáciai csatornákon keresztül meghívást kapott a Békekonzílium munkájába. Jelenleg a javaslat minden részletét tanulmányozzuk

– mondta Peszkov.

A Kreml szóvivője hozzátette, Moszkva arra számít, hogy kapcsolatba léphet az amerikai féllel annak érdekében, hogy tisztázzák a kezdeményezéssel kapcsolatos valamennyi kérdést.

Korábban Donald Trump amerikai elnök meghívására a testület tagja lett Kasszim-Zsomart Tokajev kazah elnök is. Tokajev válaszlevelében megköszönte a felkérést, és megerősítette részvételét a diplomáciai kezdeményezésben.

A Békekonzílium munkájában részt vesz továbbá Marco Rubio amerikai külügyminiszter, Steve Witkoff, Trump különmegbízottja, Jared Kushner, az amerikai elnök veje, Tony Blair volt brit miniszterelnök, valamint Ajay Banga, a Világbank elnöke.