Sorban hívják a világ vezetői Putyint – mi történhetett?

A Kreml közleménye szerint Putyin elsősorban az Irán körüli helyzetre összpontosított, és mindkét féllel megvitatta a regionális biztonság és stabilitás erősítésének lehetőségeit. A telefonbeszélgetések során a felek egyetértettek abban, hogy a problémákat kizárólag politikai és diplomáciai eszközökkel lehet megoldani, miközben folytatják a kapcsolattartást különböző szinteken – írja a Gazeta.ru.

Putyin készen áll lezárni a konfliktust

Az orosz elnök és Pezeskiján megerősítették kölcsönös elkötelezettségüket az orosz–iráni stratégiai partnerség további erősítésére, valamint közös gazdasági projektek megvalósítására. A Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov szerint Oroszország nemcsak Iránnak, hanem a teljes Közel-Kelet régiónak is segítséget nyújt a feszültségek enyhítésében.

Titkos üzenetek Oroszországon keresztül

Január elején az izraeli állami Kan hírügynökség arról számolt be, hogy Netanjahu Putyint kérte, hogy közvetítsen „nyugtató” üzenetet Iránnak, amelyben az izraeli vezetés biztosítja Teheránt, hogy nem indít támadást az ország ellen. A Washington Post szerint hasonló kapcsolatok már december végén is zajlottak, a tüntetések kitörése előtt.

A titkos üzenetek lényege az volt, hogy Izrael nem indít előzetes csapást, kivéve, ha előbb megtámadják. Irán pedig ugyanezt ígérte Oroszországon keresztül. A diplomáciai források szerint mindkét fél arra törekedett, hogy elkerülje a helyzet további eszkalációját, bár Irán óvatosan kezelte az izraeli kezdeményezést.

Fokozódó feszültség és tüntetések Iránban

Az országban december 28. óta folyamatosak a tömegtüntetések a gazdasági válság miatt. A kezdeti tiltakozások Teheránban indultak, majd más városokra is átterjedtek. Az emberek utakat zártak el, autókat és kormányzati épületeket gyújtottak fel, a fő követelés a rezsim és Ali Hamenei legfőbb vezető leváltása.

A legvéresebb összecsapások Malekshahi, Kermanshah és Lordegan térségében zajlottak. A legfrissebb jelentések szerint 3 ezer tüntetőt és terrorszervezettagot tartóztattak le országszerte. Teherán Izraelt és az Egyesült Államokat teszi felelőssé a zavargásokért, például az iráni külügyminiszter szerint az elmúlt napokban „számos bizonyíték” van az amerikai és izraeli beavatkozásra.