Kórházba szállították a rettegett csecsen vezért – súlyos az állapota

Ramzan Kadirov, Putyin leghűségesebb szövetségese és Csecsenföld vezetője, titokzatos módon súlyosan megbetegedett. A 49 éves politikus, aki 2007 óta vezeti az Oroszországhoz tartozó köztársaságot, állítólag veseelégtelenségben szenved, és jelenleg egy magánklinikán kezelik. Bár az orvosok hivatalosan nem erősítették meg állapotának súlyosságát, a helyi források szerint Kadirov családtagjai a betegágyához siettek.

Putyin leghűségesebb hadura titokzatos módon kómába került, a mérgezés gyanúja is fennáll (Forrás: AFP/Sputnik/Ramil Sitdikov)

Ukrán katonai hírszerzési jelentések szerint a csecsen vezető utódjának kiválasztási folyamata már megkezdődött, a döntés joga pedig Vlagyimir Putyin kezében van. Felmerült, hogy Kadirov 20 éves fia, Akhmat, aki nemrégiben a köztársaság miniszterelnök-helyettese lett, vagy 18 éves másik fia, Adam, aki az apja testőre és állítólag kedvenc gyermeke, vehetné át a vezetést. Egyelőre azonban nem ismert, hogy Putyin engedélyezné-e bármelyik fiának a hatalom átvételét.

Előjelek és botrányok

Kadirov egészségügyi problémái már hónapok óta aggodalmat keltettek, és nemrégiben utalt arra is, hogy halála közel lehet. A politikus akkor így nyilatkozott: „Ha hisztek a pletykáknak, nem érem meg az öregkort. Nem is akarom. Azt szeretném, ha szeretnének és tisztelnének, és így emlékeznének rám halálom után.”

Évek óta folyamatosan szivárognak hírek Kadirov egészségügyi állapotáról, többek között vese- és hasnyálmirigy-problémákról. Az egykori milliárdos oligarcha, Mihail Hodorkovszkij szerint Kadirov már felkészült arra az esetre, ha Putyin akadályozná fiait a hatalom átvételében: állítólag „arab sejkekkel tárgyal” családja evakuálásáról és vagyonának védelméről.

Állítólag Kadirov elutasította a moszkvai orvosok kezelését is, és korábban azt állította, hogy a fővárosi orvosok „mérgezték meg”.