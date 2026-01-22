Fordulat: Putyin a teljes befagyasztott orosz vagyont Zelenszkijnek adja

Putyin Béketanács-ügyben tett nyilatkozata szerint Oroszország már azelőtt kész lenne lépni, hogy tisztázódna Moszkva pontos szerepe a testület munkájában. Az orosz elnök a Biztonsági Tanács állandó tagjaival tartott ülésen arról beszélt: az Egyesült Államok korábbi kormányzata által befagyasztott orosz eszközökből egymilliárd dollárt lehetne átutalni a Gázával foglalkozó tanácsnak. Putyin hangsúlyozta, hogy Oroszország különleges kapcsolatot ápol a palesztin néppel, ezért a gesztus politikai és humanitárius jelentőséggel is bír.

Putyin a teljes befagyasztott orosz pénzt Zelenszkijnek adja Fotó: MIKHAIL METZEL / POOL

A Kreml szerint a kezdeményezés nem elszigetelt lépés. Putyin január 22-én Moszkvában tárgyal az amerikai elnök különmegbízottjával, Steve Witkoff-fal, valamint Donald Trump vejével, Jared Kushnerrel, és a téma Mahmúd Abbásszal is szóba kerül. A háttérben az a számítás is megjelenik, hogy a dollárban kifejezett támogatás egyszerre szólhat Gázának és az Egyesült Államok felé küldött politikai üzenetnek.

A harc a vagyonért folytatódik

Putyin ugyanakkor arra is utalt, hogy a befagyasztott vagyon fennmaradó részét a jövőben más célokra lehetne fordítani. Elképzelhetőnek nevezte, hogy egy orosz–ukrán békeszerződés után ezekből az összegekből finanszírozzák a harcok során megrongált területek újjáépítését, ami szerinte az amerikai kormányzat képviselőivel zajló egyeztetések egyik eleme.

Dmitrij Peszkov elnöki szóvivő később pontosított: az egymilliárd dolláros felajánlás nem jelenti azt, hogy Oroszország lemondana a teljes összeg visszaszerzéséről. Peszkov hangsúlyozta, hogy Moszkva jogellenesnek tartja a befagyasztott vagyon kezelését, és továbbra is küzdeni fog azért, hogy minden ilyen eszköz visszakerüljön Oroszországhoz.