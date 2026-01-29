Váratlan fordulat: Putyin beleegyezett a tűzszünetbe

Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump bejelentette, hogy az orosz vezető, Vlagyimir Putyin beleegyezett abba, hogy a rendkívüli hideg miatt ideiglenesen felfüggeszti a Kijev és más ukrán városok elleni csapásokat. Trump szavait a RIA Novosztyi idézte.

Putyin igent mondott Trumpnak

Fotó: AFP

Putyin rábólintott Trump kérésére

„Személyesen kértem Putyin elnököt, hogy ebben a rendkívüli hidegben egy hétig ne lője Kijevet és más városokat. Személyesen kértem, hogy egy hétre állítsa le a tüzet Kijev és más városok ellen. És ő ebbe beleegyezett” mondta az amerikai elnök.

Trump hozzátette, különösen örült annak, hogy Putyin elfogadta a kérését.

Korábban Trump arról is beszélt, hogy továbbra is bízik az ukrajnai konfliktus békés rendezésének lehetőségében.