Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Zelenszkij elbújt: annyira fél Putyintól, hogy válaszolni sem mer neki

Mutatjuk!

Most jön csak az igazi tél? Ilyen idő várható

vlagyimir putyin

Váratlan fordulat: Putyin beleegyezett a tűzszünetbe

35 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Donald Trump szerint Vlagyimir Putyin elfogadta személyes kérését, és a rendkívüli hidegre tekintettel egy hétre felfüggeszti a Kijev és más ukrán városok elleni támadásokat. Az amerikai elnök elégedetten beszélt az orosz vezető döntéséről, amely új reményt adhat a békés rendezésnek.
Link másolása
Vágólapra másolva!
vlagyimir putyindonald trumpkijev

Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump bejelentette, hogy az orosz vezető, Vlagyimir Putyin beleegyezett abba, hogy a rendkívüli hideg miatt ideiglenesen felfüggeszti a Kijev és más ukrán városok elleni csapásokat. Trump szavait a RIA Novosztyi idézte.

putyin
Putyin igent mondott Trumpnak
Fotó: AFP

Putyin rábólintott Trump kérésére

„Személyesen kértem Putyin elnököt, hogy ebben a rendkívüli hidegben egy hétig ne lője Kijevet és más városokat. Személyesen kértem, hogy egy hétre állítsa le a tüzet Kijev és más városok ellen. És ő ebbe beleegyezett” mondta az amerikai elnök.

Trump hozzátette, különösen örült annak, hogy Putyin elfogadta a kérését.

Korábban Trump arról is beszélt, hogy továbbra is bízik az ukrajnai konfliktus békés rendezésének lehetőségében.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!