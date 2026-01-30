Oroszország január 30-án hivatalosan is bejelentette, hogy február 1-jéig tartózkodik az ukrán energetikai létesítmények elleni csapásoktól. A döntés Donald Trump személyes kérésére született meg – erről Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára számolt be. A Kreml szerint a lépés célja az volt, hogy kedvezőbb feltételeket teremtsenek egy esetleges békés rendezéshez.

Putyin váratlan bejelentése: azonnal leállnak az orosz légicsapások Fotó: MIKHAIL METZEL / POOL

Peszkov közlése szerint Trump közvetlenül Vlagyimir Putyint kérte meg, hogy egy hétre állítsák le a Kijevet és más nagyvárosokat érő támadásokat. Az orosz fél ebbe beleegyezett. Az Egyesült Államok elnöke egy nappal korábban maga is megerősítette: „személyesen kértem Putyin elnököt egy egyhetes tűzszünetre, és ő beleegyezett”.

Trump diplomáciája időt nyert, de az időjárás nem vár

A megállapodás időzítése különösen érzékeny. A meteorológiai előrejelzések szerint február 1-jén súlyos fagyok érik el Kijevet: nappal mínusz 12, éjszaka akár mínusz 20 fok alá is süllyedhet a hőmérséklet. A következő napokban tovább romlik a helyzet, éjszakánként mínusz 23 fokot is mérhetnek, miközben nappal sem emelkedik fagypont fölé a hőmérséklet.

Ez azért kritikus, mert az elmúlt hetek orosz csapásai következtében január 29-re több mint 610 ezer kijevi fogyasztó maradt áram nélkül. A DTEK energetikai holding vezetője, Makszim Timosenko korábban „katasztrofálisnak” nevezte a helyzetet: az áramellátás sok helyen napi 3–4 órára korlátozódik, majd 10–15 órás kimaradások következnek, egyes házak pedig hetek óta fűtés nélkül maradtak.

Vitalij Klicsko kijevi polgármester már arra figyelmeztetett, hogy a helyzet további romlása lakossági kitelepítéseket is szükségessé tehet.

Február 1. után minden a tárgyalásokon múlik

A következő orosz–ukrán tárgyalási fordulót február 1-jére tervezik Abu-Dzabiban. Az orosz parlament részéről Szvetlana Zsurova állami dumaképviselő jelezte: elképzelhető a csapások felfüggesztésének meghosszabbítása, de ez attól függ, hogyan viselkedik Kijev a megállapodás ideje alatt.

Eközben Andrej Kolesznyik, az orosz védelmi bizottság tagja figyelmeztetett: ha Ukrajna tovább támadja az orosz infrastruktúrát vagy katonai célpontokat, Moszkva válaszlépéseket tehet, és a szünet megszűnhet.