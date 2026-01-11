Putyin veszélyben? Súlyos kijelentés hangzott el Kijevben

A kijelentést John Healey tette Kijevben, ahol egy dróntámadás által megrongált lakóépületnél nyilatkozott a Kyiv Independent újságírójának. A brit miniszter szerint a helyszín önmagában „mindent elmond arról, kicsoda Putyin, és milyen háborút folytat”.

Putyin neve került a középpontba, miután a brit védelmi miniszter nyíltan az elszámoltatásáról beszélt.

Miért beszélt a brit miniszter Putyin őrizetbe vételéről?

Healeyt arról kérdezték, hogy ha lehetősége lenne egyetlen világpolitikai vezetőt elrabolni vagy őrizetbe venni, kit választana. Válasza egyértelmű volt: Putyin.

Indoklása szerint az orosz elnök nemcsak elindította az ukrajnai háborút, hanem rendszeresen civil célpontokat, városokat és létfontosságú infrastruktúrát támad, különösen a téli időszakban, amikor az energiaellátás kulcsfontosságú a lakosság számára.

Milyen vádakat fogalmazott meg Healey Putyinnal szemben?

A brit védelmi miniszter úgy véli, Putyin felelősségre vonása elkerülhetetlen, és hangsúlyozta: az orosz elnöknek válaszolnia kell a háborús bűncselekmények vádjára. Konkrét példaként említette a bucsai eseményeket, valamint az ukrán gyermekek elhurcolásának ügyét – írja a Ctrana.

John Healey brit védelmi miniszter.

Healey szerint ez nem pusztán politikai kérdés, hanem jogi és erkölcsi felelősség is, amely alól senki – még egy államfő sem – vonhatja ki magát.

Miben tér el ez a megközelítés más nyugati vezetők álláspontjától?

Érdekesség, hogy korábban hasonló kérdést tettek fel Donald Trump amerikai elnöknek is. Trump akkor úgy fogalmazott: szerinte nem feltétlenül lenne szükség arra, hogy ilyen módon járjanak el Putyin ellen.

Ez a különbség jól mutatja, hogy a nyugati szövetségesek között sincs teljes egyetértés abban, milyen eszközökkel kellene kezelni az orosz elnök felelősségre vonását, még ha Ukrajna támogatásában alapvető konszenzus is van.

Mit üzen London Putyin kijelentésekkel?

Healey nyilatkozata elsősorban politikai és szimbolikus üzenet: Nagy-Britannia változatlanul Ukrajna mellett áll, és nem tekinti lezártnak a felelősségre vonás kérdését. Putyin esetében ez azt jelenti, hogy London hosszú távon is napirenden kívánja tartani az elszámoltatás ügyét, függetlenül attól, mikor és hogyan ér véget a háború.