Történelmi bejelentést tehet Putyin és Trump embere – megvan a dátum

Steve Witkoff amerikai küldött bejelentette, hogy január 22-én személyesen találkozik Vlagyimir Putyin orosz elnökkel Moszkvában. A Reuters beszámolója szerint Witkoff a CNBC-nek adott interjújában erősítette meg a tervezett egyeztetést, hangsúlyozva: a találkozó már szerepel a hivatalos programban.

Putyin és Trump embere történelmi bejelentést tehetnek – megvan a dátum

Fotó: AFP

Witkoff elmondása szerint az utazásra Jared Kushnerrel, az amerikai elnök vejével együtt kerül sor. A Bloomberg TV-nek adott nyilatkozatában hozzátette: a találkozót az orosz fél kezdeményezte, ami arra utal, hogy Moszkva aktív szerepet vállal az egyeztetések előkészítésében. A Moszkva és Putyin köré szerveződő diplomáciai mozgás így újabb fejezethez érkezett.

A Kreml is megerősítette a találkozót

A találkozó tényét a Kreml részéről Dmitrij Peszkov szóvivő is megerősítette. Az RBC-nek nyilatkozva közölte: Vlagyimir Putyin napirendjében valóban szerepel a Witkoff-fal tervezett csütörtöki egyeztetés. Peszkov szavai szerint „igen, valóban, ilyen kapcsolatfelvétel szerepel az elnök holnapi programjában”.

A Kreml megerősítése tovább növeli az esemény jelentőségét, hiszen ritkán fordul elő, hogy egy amerikai küldött ilyen gyorsan és nyíltan kapjon meghívást a legfelsőbb orosz vezetéshez. A Witkoff–Putyin-találkozó így nemcsak két politikai szereplő egyeztetése, hanem egy olyan diplomáciai lépés is lehet, amely hosszabb távon befolyásolja az Egyesült Államok és Oroszország közötti kapcsolatokat.