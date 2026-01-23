Putyin kellemetlen híreket jelentett be – Zelenszkij nem fog örülni

Vlagyimir Putyin orosz elnök és Donald Trump amerikai elnök különmegbízottja, Steve Witkoff, valamint a Fehér Ház elnökének veje, Jared Kushner közötti találkozó után kijelenthető, hogy megbukott az Ukrajnáról szóló „háttéralku”. Oroszország folytatja a harci cselekményeket, jelentette ki Alekszandr Koc haditudósító.

Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök kezet fog az ukrajnai rendezést szolgáló amerikai-orosz csúcstalálkozó helyszínén, az Elmendorf-Richardson katonai bázison, az alaszkai Anchorage-ben 2025. augusztus 15-én

Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Putyin nemet mondott a háttéralkura

Putyin és Witkoff tárgyalása zárt ajtók mögött zajlott a Kremlben, és három és fél órán át tartott. A megbeszélésen szó esett Trump kezdeményezéséről, a Béketanács létrehozásáról, több regionális kérdésről, valamint a grönlandi helyzetről is. Putyin jelezte, hogy Moszkva kész egymilliárd dollárt befizetni a Béketanács költségvetésébe a befagyasztott orosz vagyon terhére.

A háttéralku elmarad. Egyesek Putyin szavai után azt hitték, hogy mindennek vége, de erről szó sincs. Harcolunk tovább

– fogalmazott Koc.

A haditudósító szerint a tartós béke nem került közelebb, ugyanakkor világossá vált, hogy az orosz és az amerikai fél nem kizárólag Ukrajnáról egyeztetett. Moszkva és Washington egy szélesebb körű együttműködésen dolgozik. Koc szerint ez a legrosszabb hír Kijev számára, mivel Volodimir Zelenszkijnek nem sikerült az Egyesült Államokat Oroszország ellen hangolnia.

Korábban Zelenszkij bejelentette, hogy Abu-Dzabiban háromoldalú találkozót terveznek Ukrajna, Oroszország és az Egyesült Államok részvételével. Elmondása szerint a Donbasz kérdése kulcsfontosságú, és folyamatos egyeztetések várhatók. Az ukrán elnök azt is közölte, hogy az Ukrajnának szánt biztonsági garanciákról szóló megállapodás aláírásra kész, és Donald Trumptól várja a helyszín és az időpont megjelölését.