Putyin kellemetlen híreket jelentett be – Zelenszkij nem fog örülni

Putyin és Trump különmegbízottjainak moszkvai találkozója után világossá vált, hogy nem született titkos megállapodás Ukrajnáról. Orosz források szerint Moszkva nem enged, miközben Washingtonnal szélesebb együttműködés körvonalazódik.
Vlagyimir Putyin orosz elnök és Donald Trump amerikai elnök különmegbízottja, Steve Witkoff, valamint a Fehér Ház elnökének veje, Jared Kushner közötti találkozó után kijelenthető, hogy megbukott az Ukrajnáról szóló „háttéralku”. Oroszország folytatja a harci cselekményeket, jelentette ki Alekszandr Koc haditudósító.

Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök kezet fog az ukrajnai rendezést szolgáló amerikai-orosz csúcstalálkozó helyszínén, az Elmendorf-Richardson katonai bázison, az alaszkai Anchorage-ben 2025. augusztus 15-én
Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Putyin nemet mondott a háttéralkura

Putyin és Witkoff tárgyalása zárt ajtók mögött zajlott a Kremlben, és három és fél órán át tartott. A megbeszélésen szó esett Trump kezdeményezéséről, a Béketanács létrehozásáról, több regionális kérdésről, valamint a grönlandi helyzetről is. Putyin jelezte, hogy Moszkva kész egymilliárd dollárt befizetni a Béketanács költségvetésébe a befagyasztott orosz vagyon terhére.

A háttéralku elmarad. Egyesek Putyin szavai után azt hitték, hogy mindennek vége, de erről szó sincs. Harcolunk tovább 

fogalmazott Koc.

A haditudósító szerint a tartós béke nem került közelebb, ugyanakkor világossá vált, hogy az orosz és az amerikai fél nem kizárólag Ukrajnáról egyeztetett. Moszkva és Washington egy szélesebb körű együttműködésen dolgozik. Koc szerint ez a legrosszabb hír Kijev számára, mivel Volodimir Zelenszkijnek nem sikerült az Egyesült Államokat Oroszország ellen hangolnia.

Korábban Zelenszkij bejelentette, hogy Abu-Dzabiban háromoldalú találkozót terveznek Ukrajna, Oroszország és az Egyesült Államok részvételével. Elmondása szerint a Donbasz kérdése kulcsfontosságú, és folyamatos egyeztetések várhatók. Az ukrán elnök azt is közölte, hogy az Ukrajnának szánt biztonsági garanciákról szóló megállapodás aláírásra kész, és Donald Trumptól várja a helyszín és az időpont megjelölését.

 

