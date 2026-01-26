Elképesztő rablás fényes nappal, autóval törtek be egy ékszerboltba – videó

Hírlevél
Döbbenetes jeleneteket rögzített egy térfigyelő kamera egy nappali ékszerbolti rablásról a kaliforniai Anaheim Hillsben. A felvételen látható, amint álarcos rablók egy autóval áttörik az üzlet bejáratát, majd percek alatt kifosztják a vitrinek tartalmát, végül több menekülő járművel elhajtva eltűnnek a helyszínről.
A biztonsági kamerák felvételein az látható, hogy az üzletben tartózkodó két férfi közül az egyik sokkolva figyeli az eseményeket, miközben a kinti autó hirtelen felgyorsul, betöri az ajtót, és romba dönti a bejáratot. A következő képsorokon három feketébe öltözött, maszkos rabló látható, amint kalapácsokkal feltörik az üvegvitrineket és marokszámra pakolják el az ékszereket. Egy negyedik elkövető közben az ajtónál állt, láthatóan őrszemként figyelve a környezetet. A bolt elején ülő férfi dermedten állt, telefonját a kezében tartva, láthatóan sokkos állapotban - írja a Foxnews.

rab
A rablással kapcsolatban már öt személyt prizetbe vettek a hatóságok. A kép illusztráció. Fotó: YASIN OZTURK / ANADOLU

A rablással kapcsolatos nyomozás még tart

A rablás után a gyanúsítottak a megrongált bejáraton keresztül menekültek el, majd egy fehér autóba szállva hajtottak el. Az egyik szemtanú a távozásukat próbálta videóra venni, miközben a másik férfi visszatért az üzletbe, és körülnézett a rommá tört helyszínen. 

Bár a videón négy elkövető látható, a rendőrség szerint ennél jóval többen vehettek részt a bűncselekményben.

Nyolc-tíz fickó rohant be maszkokkal, szemeteskukákkal, feszítővasakkal és kalapácsokkal. Minden kirakatot összetörtek – mondta Ramcy Tabelo, az ékszerbolt tulajdonosa. Hozzátette: a rablás során az asztalon hagyott fegyverét is ellopták. 

Azt hittem, lelőnek

 – fogalmazott. A Fullertoni Rendőrkapitányság közlése szerint két menekülő jármű is összetört a rendőri üldözések során: az első baleset több autót érintett, a második körülbelül öt perccel később történt. 

A rendőrök mindkét járműből tálcákra rendezett, ellopott ékszereket foglaltak le. A hatóságok tájékoztatása szerint az összes érintett gyanúsított gyalog menekült el a balesetek után, azonban legalább öt személyt őrizetbe vettek. A nyomozás jelenleg is folyamatban van. Az Origo korábban beszámolt egy sokkoló múzeumi rablásról is.

 

