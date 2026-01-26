Rács mögé kerül a rabbal szexuális viszonyt folytató börtönőr

Alicia Novas két olyan videót is megosztott a Snapchat alkalmazáson, amelyeken börtönegyenruhában szexuális kapcsolatot létesít a rab Declan Winklesszel. Ezek a felvételek később a sajtóhoz is eljutottak. A 31 éves Winkless, aki jelenleg egy betöréses lopás miatt 11 év és három hónap szabadságvesztését tölti, három év és négy hónap börtönbüntetést kapott, amelyet meglévő büntetésével párhuzamosan kell letöltenie. Novast három év letöltendő börtönbüntetésre ítélték - írja a Daily Star.

Három év börtönre ítélték a rabbal szexuális viszonyt folytató amerikai börtönőrt.

Fotó: Illusztráció (Pexels)

Rabbal folytatott tiltott viszonyt a börtönőrnő

A bíróság megállapította, hogy Novas börtönőrként dolgozott a Five Wells intézményben, amikor személyes mobilszámát átadta Winklessnek. A vádirat szerint a két vádlott között közel 3000 kommunikáció zajlott le, miközben Winkless négy illegális eszközt használt a börtönön belül. A bíró ismertette: az üzenetekből kiderült, hogy Winkless romantikus érdeklődést mutatott Novas iránt, drága ajándékokat ajánlva fel neki.

A kapcsolat 2024. november közepén tetőzött, ekkor történt az első szexuális aktus.

Az ügy súlyosbító körülményei közé tartozott, hogy Novas bizalmas információkat adott át Winklessnek a börtön működéséről, valamint egy olyan fogvatartott nevét is megosztotta vele, akit informátorként gyanúsítottak. A bíró szerint ez az érintett személy életét és testi épségét „rendkívül súlyos veszélynek” tette ki, és aláásta a börtönben zajló nyomozást.

A former prison officer has been jailed for a sexual relationship with an inmate at HMP Five Wells and for bringing drugs into the prison.



Alicia Novas, 20, was sentenced to three years, while prisoner Declan Winkless received a further 3 years 4 months. #UKCourts pic.twitter.com/PokChPTS9J — BPI News (@BPINewsOrg) January 26, 2026

Rebecca Crane bíró Novast „naivnak és éretlennek” nevezte, megjegyezve, hogy fiatal kora és tapasztalatlansága miatt könnyen manipulálható volt. Ugyanakkor hangsúlyozta: lett volna lehetősége jelenteni az esetet a feletteseinek, amit nem tett meg, sőt a kapcsolatot letartóztatása után is fenntartotta.

A védelem részéről Liam Muir ügyvéd arra hívta fel a figyelmet, hogy Novas a bűncselekmények idején mindössze 18 éves volt, és egy akkor még nem diagnosztizált érzelmileg labilis személyiségzavarral küzdött.

A bíró ezt enyhítő körülményként vette figyelembe, ugyanakkor hangsúlyozta a tettek súlyosságát. Mindkét vádlott bűnösnek vallotta magát több vádpontban, köztük közhivatali kötelességszegésben, tiltott tárgyak börtönbe juttatásában, valamint börtönön belüli képi és hanganyag jogosulatlan elektronikus továbbításában. A bíróság idézte a börtönigazgató nyilatkozatát is, amely szerint az ilyen jellegű bűncselekmények „súlyosan károsítják a közbizalmat és aláássák a büntetés-végrehajtási intézetek biztonságát”. Az Origo korábban arról írt, hogy erotikus képeket küldött egy erőszakos rabnak egy szexi börtönőrnő.