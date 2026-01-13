Brutális tömegverekedés volt egy amerikai börtönben, többen meghaltak

A verekedés helyi idő szerint 13:25 körül kezdődött az börtön területén található szabadtéri folyosón. A helyzet gyorsan eszkalálódott, ezért az intézmény vezetése a Washington megyei seriffhivatal segítségét kérte. A rendfenntartók fegyvereket is bevetettek a rend helyreállítása érdekében. Az 1500 férőhelyes intézményt délután 3 óra körül sikerült biztosítani, ám addigra három rab meghalt, tizenhárom fogvatartottat pedig kórházba kellett szállítani sérüléseik miatt. Egy börtönőr szintén megsérült, őt nem életveszélyes állapotban vitték kórházba - írja a NYPost.

Három rab életét vesztette, további tizennégyen pedig megsérültek a verekedésben. Fotó: MICHAEL TRAN / AFP



Három rab meghalt

A halottak közt szerepel Ahmod Hatcher, aki súlyos testi sértés miatt töltött 20 éves büntetést, Jimmy Trammel, akit elsőfokú betörésért ítéltek szintén 20 évre, valamint Teddy Jackson, aki 10 éves büntetését töltötte súlyos testi sértés miatt. Haláluk pontos körülményei egyelőre nem ismertek. A seriffhelyettesek az esti órákban, körülbelül 18 órakor hagyták el a börtönt. Az intézmény hétfő délutánig zárva maradt, miközben a hatóságok vizsgálják a történtek kiváltó okait.

Rendszerszintű problémák a georgiai börtönökben

Az eset újra reflektorfénybe helyezte Georgia állami börtöneinek súlyos biztonsági és működési problémáit. 2024-ben 66 fogvatartott halt meg feltételezett gyilkosság következtében az állam börtöneiben, ami már akkor is rekordközeli számnak számított. 2025 első felében további 42 halálesetet regisztráltak.

Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma 2024-ben kiadott vizsgálati jelentésében a georgiai börtönök körülményeit „szörnyűnek és embertelennek” minősítette.

A jelentés szerint a súlyos létszámhiány, az ellenőrizetlen bandatevékenység és a börtönfalakon túl is működő bűnözői hálózatok jelentősen hozzájárulnak az erőszakos incidensek elszaporodásához. A mostani halálos verekedés újabb kérdéseket vet fel az állami büntetés-végrehajtás biztonságáról és az azonnali reformok szükségességéről.