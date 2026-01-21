25 évig tartottak rabszolgaságban egy nőt egy családi házban – így menekült meg

A rabszolgaság nem csupán a történelem sötét fejezete, hanem a modern Európában is létező valóság lehet. Egy nő története most sokkolta Angliát, miután kiderült, hogy 25 évig tartották rabszolgaságban egy családi ház falai között – írja a Daily Mail.

25 évig tartottak rabszolgaságban egy nőt Angliában (illusztráció) – Fotó: Unsplash

Hogyan válhatott rabszolgasággá egy hétvégi befogadás?

A rabszolgaság kezdete egy ártatlannak tűnő gesztushoz kötődött. Amanda Wixon 1996-ban vállalta, hogy egy nehéz sorsú, középiskolás korú lányt egyetlen hétvégére befogad az otthonába. A rövid látogatás azonban véglegessé vált: a lány évtizedekre eltűnt a külvilág elől, és gyakorlatilag soha nem hagyhatta el szabadon a házat. A bíróság szerint a nő fokozatosan teljesen elszakadt a társadalomtól, hivatalos nyilvántartásokból is eltűnt, miközben a háztartás részeként, de jogok nélkül élt.

Milyen élete volt a nőnek a zárt ajtók mögött?

A tárgyaláson elhangzottak szerint a nőt szigorúan ellenőrizték, rendszeresen bántalmazták, és kényszermunkára kötelezték. Ételt csak engedéllyel kapott, tisztálkodási lehetőségei korlátozottak voltak, orvosi ellátásban pedig közel húsz évig nem részesült. Egy nyirkos, penészes szobában aludt, amelyet a rendőrök egy börtöncellához hasonlítottak. A fogai kihullottak, testén zúzódások és sérülések voltak láthatók, a bokáin pedig vastag bőrkeményedések jelezték a hosszú órákon át, térden végzett takarítást.

Hogyan ért véget a 25 évig tartó rabszolgaság?

A fordulat 2021-ben következett be, amikor az áldozat egy titokban elrejtett mobiltelefon segítségével segítséget kért. A kiérkező rendőrök egy sovány, megfélemlített, súlyosan traumatizált nőt találtak, aki évtizedeken át szinte láthatatlan volt a külvilág számára. Az ügy bírája szerint a rabszolgaság modern kori példája „szinte Dickens-regénybe illő”, és egyértelművé tette: a börtönbüntetés elkerülhetetlen.

