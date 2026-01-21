25 évig tartott rabszolgaként egy nőt a tízgyerekes családanya, börtönbe kell mennie

A nő még 1997-ben, középiskolásként került Wixon házába – barátnője lányaként –, és csak 2021 márciusában szabadult, miután az egyik fiú értesítette a rendőrséget arról, hogy rabszolgaként él a házban – írja a Daily Star.

A rabszolgatartó nő

Fotó: X

A rabszolgaként tartott nő házimunkát végzett

A gloucesteri koronabíróság hat vádpontban – köztük kényszermunka, jogellenes fogva tartás és testi sértés miatt – mondta ki bűnösnek Wixont, aki tízgyermekes családanya. Az áldozatot elzárva tartották, éheztették, nem engedték tisztálkodni, miközben Wixon gyermekeire kellett vigyáznia és házimunkát végeznie.

A rendőrök a nőt súlyosan elhanyagolt állapotban, zúzódásokkal és fogak nélkül találták meg egy penészes, dohos szobában, amelyet a bíróság börtöncellához hasonlított.

A bíró szerint a történetnek „dickensi jellege” van, és kijelentette, hogy a szabadságvesztés elkerülhetetlen. Az ítéletet márciusban hirdetik ki.

