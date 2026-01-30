Rejtélyes radioaktív anyagokat mértek Finnországban – újabb Csernobil jön?

Kis mennyiségű radioaktív anyagot észleltek a levegőben Finnország több pontján, azonban az értékek nem jelentenek veszélyt az emberekre vagy a környezetre – közölte pénteken a finn Sugár- és Nukleáris Biztonsági Hatóság (STUK) - írja a Reuters.

Kis mennyiségű radioaktív anyagot észleltek a levegőben Finnországban - Fotó: CARSTEN REHDER / DPA

A hatóság tájékoztatása szerint a radioaktív részecskéket január közepén vett levegőmintákban mutatták ki Rovaniemi, Kuopio és Imatra térségében.

A mért koncentrációk ugyan meghaladták az észlelési küszöböt, de rendkívül alacsonyak voltak.

A rovaniemii mintákban radioaktív mangánt (Mn-54), vasat (Fe-59) és kobaltot (Co-60) azonosítottak. Kuopióban kizárólag kobalt jelenlétét mutatták ki, míg Imatrában mangán, vas, kobalt és niobium (Nb-95) is előfordult.

A STUK hangsúlyozta, hogy az észlelt anyagok nem finn atomerőművekből származnak. A hasonló radioaktív izotópok keletkezhetnek nukleáris létesítmények normál működése vagy karbantartása során,

azonban sok esetben – különösen ilyen alacsony koncentrációknál – a pontos eredet nem határozható meg.

Finnországban nyolc állandó levegőmintavételi állomás működik, amelyek nagy mennyiségű levegőt szűrnek át, lehetővé téve akár rendkívül csekély mennyiségű radioaktív anyag kimutatását is.

A hatóság közlése szerint a most észlelt értékek semmilyen egészségügyi vagy környezeti kockázatot nem jelentenek, és nincs ok aggodalomra.

Radioaktív izotópok a vízben

Az Origo a héten számolt be arról, hogy a várakozásokkal ellentétben nem sugártűrő szuperbaktériumok, hanem biofilmbe tömörült, hétköznapi mikroorganizmusok népesítették be a sérült reaktorok alatti vizeket. A fukusimai atomerőmű területén tett felfedezés ugyan biológiai szempontból lenyűgöző, de komoly fejfájást okozhat a létesítmény leszerelésén dolgozó mérnököknek.