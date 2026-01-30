Hírlevél
Rendkívüli

Óriási a baj, leégett a Volkswagen-autógyár!

Sugárzás

Rejtélyes radioaktív anyagokat mértek Finnországban – újabb Csernobil jön?

radioaktív

Rejtélyes radioaktív anyagokat mértek Finnországban – újabb Csernobil jön?

48 perce
Olvasási idő: 4 perc

48 perce
Olvasási idő: 4 perc
Finnországban kis mennyiségű radioaktív anyagot mutattak ki a levegőben, de nincs egészségügyi kockázat – közölte pénteken az ország nukleáris biztonsági hatósága, a STUK. A mérések szerint a koncentrációk rendkívül alacsonyak, nem jelentenek veszélyt sem az emberekre, sem a környezetre, és a radioaktív anyagok nem finn atomerőművekből származnak.
radioaktívsugárzóFinnország

Kis mennyiségű radioaktív anyagot észleltek a levegőben Finnország több pontján, azonban az értékek nem jelentenek veszélyt az emberekre vagy a környezetre – közölte pénteken a finn Sugár- és Nukleáris Biztonsági Hatóság (STUK) - írja a Reuters.

radioaktív, ILLUSTRATION - 24 April 2019, Schleswig-Holstein, Kiel: A brochure with the inscription "Search:X" and a radiation warning sign is lying on a table at a press conference. In Kiel, a nationwide series of information events on the search for a repository for high-level radioactive waste will start in the evening. Photo: Carsten Rehder/dpa (Photo by CARSTEN REHDER / dpa Picture-Alliance via AFP)
Kis mennyiségű radioaktív anyagot észleltek a levegőben Finnországban - Fotó: CARSTEN REHDER / DPA

A hatóság tájékoztatása szerint a radioaktív részecskéket január közepén vett levegőmintákban mutatták ki Rovaniemi, Kuopio és Imatra térségében. 

A mért koncentrációk ugyan meghaladták az észlelési küszöböt, de rendkívül alacsonyak voltak.

A rovaniemii mintákban radioaktív mangánt (Mn-54), vasat (Fe-59) és kobaltot (Co-60) azonosítottak. Kuopióban kizárólag kobalt jelenlétét mutatták ki, míg Imatrában mangán, vas, kobalt és niobium (Nb-95) is előfordult.

A STUK hangsúlyozta, hogy az észlelt anyagok nem finn atomerőművekből származnak. A hasonló radioaktív izotópok keletkezhetnek nukleáris létesítmények normál működése vagy karbantartása során, 

azonban sok esetben – különösen ilyen alacsony koncentrációknál – a pontos eredet nem határozható meg.

Finnországban nyolc állandó levegőmintavételi állomás működik, amelyek nagy mennyiségű levegőt szűrnek át, lehetővé téve akár rendkívül csekély mennyiségű radioaktív anyag kimutatását is.

A hatóság közlése szerint a most észlelt értékek semmilyen egészségügyi vagy környezeti kockázatot nem jelentenek, és nincs ok aggodalomra.

Radioaktív izotópok a vízben

Az Origo a héten számolt be arról, hogy a várakozásokkal ellentétben nem sugártűrő szuperbaktériumok, hanem biofilmbe tömörült, hétköznapi mikroorganizmusok népesítették be a sérült reaktorok alatti vizeket. A fukusimai atomerőmű területén tett felfedezés ugyan biológiai szempontból lenyűgöző, de komoly fejfájást okozhat a létesítmény leszerelésén dolgozó mérnököknek.

 

