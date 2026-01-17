Óriási felfedezés: 500 évig rejtőzött a padláson a milliókat érő reneszánsz rajz

Ritka és különleges reneszánsz rajz bukkant elő Franciaországban. Több mint ötszáz éven át lapult egy fa doboz alján az a különleges kép, amelyet most a német reneszánsz egyik legkülönösebb és legjelentősebb mestereként számon tartott Hans Baldung Griennek tulajdonítanak.

Hans Baldung Grien a rajzok mellett festett is: Mária, a mennyek királynője című festmény Münchenben van kiállítva

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP/Peter Kneffel

A felfedezést egy párizsi galéria, a Cabinet de Bayser szakértői tették, miután egy elzászi család tagjai átvizsgáltatásra bevitték hozzájuk a rajzot.

A 1517-ben készült, ezüstceruzával megrajzolt női portré Susanna Pfeffingert, az alkotó korabeli ismerősét ábrázolja.

A műalkotás több generáción át Pfeffinger leszármazottainál maradt, és egészen mostanáig senki sem tudta, milyen érték rejtőzik a családi archívum egyik dobozában – írja a Yahoo News.

Hans Baldung Grien rajzai rendkívül ritkák

Hans Baldung Grien – aki 1484-ben vagy 1485-ben született – a német reneszánsz egyik különutas, mégis kiemelkedő alakja volt.

A művész élete nagy részét Strasbourgban töltötte (ami akkor még Németországhoz tartozott), ahol 1545-ben halt meg.

Rajzai rendkívül ritkák: a szakértők szerint csak néhány maradt fenn magánkézben, éppen ezért okozott sokkot a felfedezés Patrick de Bayser galerista számára. Mint mondta, a család maga sem sejtette, milyen kivételes alkotást birtokol.

Árverésen lesz megvehető a műalkotás

A rajz most március 23-án kerül árverésre a Beaussant Lefévre & Associés párizsi aukciósházban. Értékét 1,5 és 3 millió euró közé becsülik. Arthur de Moras árverező elmondta: a család hatalmas archívumában számos régi festmény és rajz volt elrejtve, a Baldung-portré pedig ezek között hevert – látszólag jelentéktelenül –, mígnem most fény derült valódi értékére.

Egyébként pár éve a Szépművészeti múzeumban is kiállítottak pár Hans Baldung Grien művet, valamint a németországi gótika, reneszánsz és manierizmus számos más mesterének alkotásait is.