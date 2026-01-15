Ezeket naponta csináljuk – és brutálisan növelik a rák esélyét

Hírlevél
A dohányzás, az elhízás és az egészségtelen étrend közismert veszélyforrások, de ennél jóval több mindennapi szokás növelheti a megbetegedés esélyét. A rák kockázata olyan hétköznapi dolgok miatt is nőhet, amelyekre a legtöbben egyáltalán nem gyanakodnának.
rákmegoldásrák kockázat

A rák kialakulásához nemcsak súlyos életmódbeli hibák vezethetnek, hanem egészen banális döntések is. Egy német cikk szerint több olyan mindennapi tevékenység létezik, amely hosszú távon növeli a daganatos betegségek kockázatát – sokszor anélkül, hogy ezt észrevennénk.

A rák kialakulásának esélyét számos hétköznapi tevékenység is növelheti, amelyekre sokan nem is gondolnak.
Fotó: Unsplash

Mely hétköznapi szokások növelhetik a rák kockázatát?

  1. Ablak melletti ülés repülőn
    A repülőgép ablakai ugyan kiszűrik az UVB-sugarakat, de az UVA-sugárzás közel fele átjut rajtuk. Az UVA a bőr öregedéséért és a bőrrák kialakulásáért is felelős lehet.
    Megoldás: magas (50+) faktorszámú fényvédő használata.
  2. Túl forró italok fogyasztása
    A 65 Celsius-fok feletti italok rendszeres fogyasztása irritálhatja a nyelőcsövet, ami hosszú távon növeli a rák kialakulásának esélyét.
    Megoldás: hagyjuk hűlni a teát vagy levest.
  3. Nyitott ablakkal autózás dugóban
    A dízelkipufogó-gázok bizonyítottan növelik a tüdő- és húgyhólyagrák kockázatát.
    Megoldás: araszoló forgalomban inkább zárt ablak.
  4. Óvszer nélküli szex váltott partnerekkel
    A HPV-fertőzés több daganattípus, köztük a méhnyakrák kialakulásához vezethet.
    Megoldás: HPV-oltás és óvszerhasználat.
  5. Ásványolaj-alapú kozmetikumok használata
    Bizonyos ásványolaj-származékok (MOAH) károsíthatják a DNS-t, és összefüggésbe hozhatók a rák kialakulásával.
    Megoldás: ásványolaj-mentes natúrkozmetikumok.
  6. Rendszeres alkoholfogyasztás
    Nincs biztonságos alsó határ: már kis mennyiségű alkohol is növelheti több daganatfajta kockázatát.
    Megoldás: alkoholfogyasztás minimalizálása.
  7. Telefonhasználat éjszaka
    A képernyők fénye gátolja a melatonin termelését, ami alvászavarokhoz és fokozott rák-kockázathoz vezethet.
    Megoldás: a telefon ne legyen a hálószobában.
  8. Szűrővizsgálatok kihagyása
    A daganatos elváltozások gyakran még a kialakulásuk előtt felismerhetők.
    Megoldás: rendszeres részvétel a szűréseken.

 

Mi a három legnagyobb veszélyforrás?

A szakértők szerint a rák legfőbb kiváltó okai továbbra is:

  • dohányzás
  • egészségtelen táplálkozás
  • túlsúly és mozgáshiány

Egyes becslések szerint a daganatos megbetegedések közel egyharmada megelőzhető lenne, ha ezek a kockázati tényezők visszaszorulnának.

 

