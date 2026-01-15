Ezeket naponta csináljuk – és brutálisan növelik a rák esélyét

A rák kialakulásához nemcsak súlyos életmódbeli hibák vezethetnek, hanem egészen banális döntések is. Egy német cikk szerint több olyan mindennapi tevékenység létezik, amely hosszú távon növeli a daganatos betegségek kockázatát – sokszor anélkül, hogy ezt észrevennénk.

A rák kialakulásának esélyét számos hétköznapi tevékenység is növelheti, amelyekre sokan nem is gondolnak.

Fotó: Unsplash

Mely hétköznapi szokások növelhetik a rák kockázatát?

Ablak melletti ülés repülőn

A repülőgép ablakai ugyan kiszűrik az UVB-sugarakat, de az UVA-sugárzás közel fele átjut rajtuk. Az UVA a bőr öregedéséért és a bőrrák kialakulásáért is felelős lehet.

Megoldás: magas (50+) faktorszámú fényvédő használata. Túl forró italok fogyasztása

A 65 Celsius-fok feletti italok rendszeres fogyasztása irritálhatja a nyelőcsövet, ami hosszú távon növeli a rák kialakulásának esélyét.

Megoldás: hagyjuk hűlni a teát vagy levest. Nyitott ablakkal autózás dugóban

A dízelkipufogó-gázok bizonyítottan növelik a tüdő- és húgyhólyagrák kockázatát.

Megoldás: araszoló forgalomban inkább zárt ablak. Óvszer nélküli szex váltott partnerekkel

A HPV-fertőzés több daganattípus, köztük a méhnyakrák kialakulásához vezethet.

Megoldás: HPV-oltás és óvszerhasználat. Ásványolaj-alapú kozmetikumok használata

Bizonyos ásványolaj-származékok (MOAH) károsíthatják a DNS-t, és összefüggésbe hozhatók a rák kialakulásával.

Megoldás: ásványolaj-mentes natúrkozmetikumok. Rendszeres alkoholfogyasztás

Nincs biztonságos alsó határ: már kis mennyiségű alkohol is növelheti több daganatfajta kockázatát.

Megoldás: alkoholfogyasztás minimalizálása. Telefonhasználat éjszaka

A képernyők fénye gátolja a melatonin termelését, ami alvászavarokhoz és fokozott rák-kockázathoz vezethet.

Megoldás: a telefon ne legyen a hálószobában. Szűrővizsgálatok kihagyása

A daganatos elváltozások gyakran még a kialakulásuk előtt felismerhetők.

Megoldás: rendszeres részvétel a szűréseken.

Mi a három legnagyobb veszélyforrás?

A szakértők szerint a rák legfőbb kiváltó okai továbbra is:

dohányzás

egészségtelen táplálkozás

túlsúly és mozgáshiány

Egyes becslések szerint a daganatos megbetegedések közel egyharmada megelőzhető lenne, ha ezek a kockázati tényezők visszaszorulnának.