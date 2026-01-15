Ezeket naponta csináljuk – és brutálisan növelik a rák esélyét

A dohányzás, az elhízás és az egészségtelen étrend közismert veszélyforrások, de ennél jóval több mindennapi szokás növelheti a megbetegedés esélyét. A rák kockázata olyan hétköznapi dolgok miatt is nőhet, amelyekre a legtöbben egyáltalán nem gyanakodnának.
A rák kialakulásához nemcsak súlyos életmódbeli hibák vezethetnek, hanem egészen banális döntések is. Egy német cikk szerint több olyan mindennapi tevékenység létezik, amely hosszú távon növeli a daganatos betegségek kockázatát – sokszor anélkül, hogy ezt észrevennénk.
Mely hétköznapi szokások növelhetik a rák kockázatát?
- Ablak melletti ülés repülőn
A repülőgép ablakai ugyan kiszűrik az UVB-sugarakat, de az UVA-sugárzás közel fele átjut rajtuk. Az UVA a bőr öregedéséért és a bőrrák kialakulásáért is felelős lehet.
Megoldás: magas (50+) faktorszámú fényvédő használata.
- Túl forró italok fogyasztása
A 65 Celsius-fok feletti italok rendszeres fogyasztása irritálhatja a nyelőcsövet, ami hosszú távon növeli a rák kialakulásának esélyét.
Megoldás: hagyjuk hűlni a teát vagy levest.
- Nyitott ablakkal autózás dugóban
A dízelkipufogó-gázok bizonyítottan növelik a tüdő- és húgyhólyagrák kockázatát.
Megoldás: araszoló forgalomban inkább zárt ablak.
- Óvszer nélküli szex váltott partnerekkel
A HPV-fertőzés több daganattípus, köztük a méhnyakrák kialakulásához vezethet.
Megoldás: HPV-oltás és óvszerhasználat.
- Ásványolaj-alapú kozmetikumok használata
Bizonyos ásványolaj-származékok (MOAH) károsíthatják a DNS-t, és összefüggésbe hozhatók a rák kialakulásával.
Megoldás: ásványolaj-mentes natúrkozmetikumok.
- Rendszeres alkoholfogyasztás
Nincs biztonságos alsó határ: már kis mennyiségű alkohol is növelheti több daganatfajta kockázatát.
Megoldás: alkoholfogyasztás minimalizálása.
- Telefonhasználat éjszaka
A képernyők fénye gátolja a melatonin termelését, ami alvászavarokhoz és fokozott rák-kockázathoz vezethet.
Megoldás: a telefon ne legyen a hálószobában.
- Szűrővizsgálatok kihagyása
A daganatos elváltozások gyakran még a kialakulásuk előtt felismerhetők.
Megoldás: rendszeres részvétel a szűréseken.
Mi a három legnagyobb veszélyforrás?
A szakértők szerint a rák legfőbb kiváltó okai továbbra is:
- dohányzás
- egészségtelen táplálkozás
- túlsúly és mozgáshiány
Egyes becslések szerint a daganatos megbetegedések közel egyharmada megelőzhető lenne, ha ezek a kockázati tényezők visszaszorulnának.
