A rák egyik legnagyobb titkára derült fény – erre senki nem számított

A rák kialakulásának hátterében gyakran olyan genetikai eltérések állnak, amelyek felborítják a sejtek normális növekedési szabályozását. A legújabb génkutatás szerint bizonyos jelátviteli útvonalak hibái lehetővé teszik, hogy a sejtek kontroll nélkül szaporodjanak, ami különösen a vastagbélrák és a májrák esetében jelent súlyos problémát. A kutatók szerint a felfedezés új távlatokat nyithat a rákkezelés területén - tájékoztat a Daily Mail.

A rák növekedésének megfékezése célzott génkutatással válhat elérhetővé a jövőben (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Új génfelfedezés a rák kezelésében

A kutatás egy olyan fehérjére összpontosított, amely kulcsszerepet játszik a sejtek növekedésének szabályozásában. Amikor genetikai hiba lép fel, ez a fehérje túlzottan aktiválódik, és elősegíti a daganat növekedését. A felfedezés lényege, hogy a fehérje gátlásával a sejtek elveszítik ezt az előnyt, ami új, célzott terápiák alapja lehet a daganatos betegségek kezelésében.

Hogyan állítható meg a vastagbélrák növekedése?

A vastagbélrák esetében a problémát az okozza, hogy a hibás jelátviteli rendszer folyamatos növekedési jeleket küld a sejteknek. A kutatók szerint, ha sikerül blokkolni ezt a folyamatot, a daganatsejtek nem tudnak megfelelően működni, és aktiválódnak a szervezet természetes védekező mechanizmusai. Ez lassíthatja, sőt egyes esetekben meg is állíthatja a daganat terjedését.

Új remény a májrák kezelésében

A májrák sokáig nehezen kezelhető daganattípusnak számított, mivel kevés célzott terápia állt rendelkezésre. Az új eredmények azonban azt mutatják, hogy ugyanaz a genetikai mechanizmus a májban is kulcsszerepet játszhat. A fehérje működésének gátlása itt is megzavarhatja a daganat anyagcseréjét, ami új reményt adhat a betegek számára a rák elleni kezelés terén.

