Áttörés a rák kezelésében – így kapcsolhatják ki a daganat védelmét

A rák kezelése területén ausztrál és ír kutatók olyan molekuláris „kapcsolót” azonosítottak, amely kulcsszerepet játszik abban, hogy a daganatos sejtek el tudják kerülni az immunrendszer támadását. A vizsgálatok során a TAK1 nevű fehérjét termelő gén került a figyelem középpontjába, amely segíti a rákos sejteket a túlélésben – írja a ScienceAlert.

Rák kezelése: új molekuláris kapcsoló teheti hatékonyabbá az immunterápiát

Fotó: Ivan S / Pexels

A daganat „védőpajzsa”

A kutatók laboratóriumi kísérletekben és egereken végzett vizsgálatokban igazolták, hogy

a TAK1 fehérje jelenlétében a daganatok gyorsabban növekednek, míg ennek hiányában a tumorok lassabban fejlődnek, és az állatok tovább élnek.

A rák kezelése új alapokon

A szakértők szerint a TAK1 gátlása a jövőben új lehetőségeket nyithat meg az immunterápiában. Ez a fehérje ugyanis megakadályozza, hogy a CD8⁺ T-sejtek – az immunrendszer „harcosai” – hatékonyan pusztítsák el a rákos sejteket.

Így segíthet az immunrendszer

A CD8⁺ T-sejtek citokinek nevű jelzőanyagok segítségével támadják a beteg sejteket. A TAK1 hiányában ezek a jelzések könnyebben célba érnek, így a szervezet saját védekező rendszere hatékonyabban képes fellépni a daganat ellen.

Még kutatási fázisban van

A szakemberek hangsúlyozzák: a jelenlegi eredmények még főként egérmodelleken és laboratóriumi sejtvonalakon születtek, ezért további humán klinikai vizsgálatokra van szükség, mielőtt a módszer a mindennapi gyógyászat részévé válhat.

Ha a jövőben sikerül biztonságosan gátolni a TAK1 működését, az a jelenlegi immunterápiák hatását is jelentősen felerősítheti, és új korszakot nyithat a rák kezelésében.

