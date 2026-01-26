Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor elárulta, hogy miért fognak győzni áprilisban

Ezt látnia kell!

Megfejtették: ezt a vitamint kell minden nap szedni, hogy megelőzzük a betegséget

rák

Egy ártatlannak tűnő probléma miatt rejtve maradhat a rák

38 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Sok súlyos betegség azért marad rejtve hosszú ideig, mert az első jelek könnyen félreérthetők vagy észrevétlenek maradnak. A rák esetében különösen nagy jelentősége van azoknak az apró tüneteknek, amelyek időben figyelmeztethetnének, mégis gyakran elsikkadnak egyes csoportoknál.
Link másolása
Vágólapra másolva!
rákszíntévesztésvéres vizelet

A rák korai felismerése alapvetően befolyásolja a túlélési esélyeket, mégis számos tényező hátráltathatja a gyors diagnózist. A húgyhólyagrák esetében például a korai tünetek gyakran enyhék vagy fájdalommentesek, ezért sok beteg csak előrehaladott állapotban fordul orvoshoz - tájékoztat a New York Post.

A húgyhólyagrák egyik első figyelmeztető jele a vizelet színének változása lehet Fotó: WLADIMIR BULGAR/SCIENCE PHOTO LI / WBU
A húgyhólyagrák egyik első figyelmeztető jele a vizelet színének változása lehet
Fotó: WLADIMIR BULGAR/SCIENCE PHOTO LI / WBU

Milyen korai tünetei lehetnek a ráknak?

A rák korai felismerése szempontjából különösen fontos, hogy az alábbi jelekre időben felfigyeljenek:

  • Vér megjelenése a vizeletben vagy a székletben, akár fájdalom nélkül;
  • Megmagyarázhatatlan fogyás vagy tartós fáradtság;
  • Szokatlan színváltozások a testváladékokban;
  • Hosszan fennálló, nem múló panaszok, például vizelési zavar;
  • Látható elváltozások, amelyek nem okoznak azonnali kellemetlenséget.

Ezek a tünetek önmagukban nem mindig utalnak daganatos betegségekre, de tartós fennállásuk esetén orvosi kivizsgálás indokolt.

Miért lehet veszélyes a színtévesztés?

A színtévesztés megnehezítheti bizonyos rákhoz köthető figyelmeztető jelek felismerését. A vörös és zöld színek megkülönböztetésének nehézsége miatt a vizeletben megjelenő vér kevésbé feltűnő, így a húgyhólyagrák egyik fontos korai jele könnyen észrevétlen maradhat. Ez a késedelem hozzájárulhat ahhoz, hogy a rák diagnózisa csak előrehaladott stádiumban történjen meg.

Hogyan jelezheti a vizelet színe a rák kialakulását?

A vizelet színének megváltozása – különösen a rózsaszínes, vöröses vagy barnás elszíneződés – a húgyhólyagrák egyik legkorábbi jele lehet. Mivel ez sok esetben nem jár fájdalommal, a betegek hajlamosak figyelmen kívül hagyni. A rendszeresen megjelenő elszíneződés azonban komoly figyelmeztető jel, és a rák korai felismerése érdekében mielőbbi kivizsgálást igényel.

Riasztó tendencia: egyre több fiatalnál diagnosztizálják a gyilkos kórt

Riasztó kutatás látott napvilágot az Egyesült Államokban, amely alapjaiban rajzolja át a daganatos betegségekről alkotott eddigi képet. A vastagbélrák fiataloknál mára az 50 év alatti amerikaiak vezető daganatos halálokává vált, miközben más ráktípusoknál csökkenni kezdett a halálozás.

Viszlát rák, magas koleszterin és cukorbetegség! Új szuperétel hódítja meg a világot

Az ázsiai konyha egyik alapvető alapanyaga a jövőben a nyugati étrendbe is betörhet, hála kiemelkedő élettani hatásainak. Egy átfogó brit tanulmány rávilágított, hogy a bambuszrügy nem csupán egy ropogós kiegészítő, hanem a vércukorszint és a szívbetegségek elleni harc egyik ígéretes eszköze lehet.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!