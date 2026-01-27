Észak-Korea újabb félelmetes rakétatesztet hajtott végre

Hírlevél
Észak-Korea január 27-én ismét a figyelem középpontjába került. A szomszédos országok közlése szerint egy vagy több rakétát indított a tenger irányába. A lépés tovább fokozza a Koreai-félszigeten tapasztalható politikai és katonai feszültséget.
Észak-Korearakéta kilövéserődemonstrációballisztikus rakéta

A japán miniszterelnöki hivatal és a védelmi minisztérium szerint Észak-Korea feltehetően ballisztikus rakétákat lőtt ki. A dél-koreai védelmi tárca legalább egy azonosítatlan lövedék indítását észlelte az ország keleti partjai közelében. A pontos hatótávról és a rakéta típusáról egyelőre nem közöltek részleteket.

Rakétaindítás Észak-Koreában: újabb fegyverteszt növeli a feszültséget
Rakétaindítás Észak-Koreában: újabb fegyverteszt növeli a feszültséget (A kép illusztráció!)
Fotó: Maciej Ruminkiewicz  / Unsplash

Drónvádak és diplomáciai feszültség

A rakétaindítás előzménye, hogy Észak-Korea korábban megtorlással fenyegetőzött, mert állítása szerint dél-koreai felderítő drónok hatoltak be a légterébe. Dél-Korea ezt határozottan tagadta, és vizsgálatot indított annak kiderítésére, hogy esetleg civilek állhattak-e az incidensek mögött.

Rakéta kilövés a közelgő pártkongresszus miatt – belpolitikai üzenet

Elemzők szerint a mostani rakétateszt szorosan összefügg az Észak-Koreában várható pártkongresszussal, amelyet január végére vagy február elejére terveznek. A vezetés célja az lehet, hogy a kongresszus előtt demonstrálja katonai erejét, és erősítse az ellenséges hangulatot Dél-Koreával szemben.

Fegyverfejlesztések az elmúlt hónapokban

Észak-Korea az utóbbi időszakban több jelentős fegyvertesztet is végrehajtott. Hiperszonikus rakéták próbarepüléséről számolt be, hosszú hatótávolságú cirkálórakétákat indított, valamint új légvédelmi rendszereket is bemutatott. Emellett olyan felvételeket is nyilvánosságra hoztak, amelyek az ország első nukleáris meghajtású tengeralattjárójának építésére utalnak – számolt be az ABC News.

Szakértők szerint a mostani rakétaindítás elsősorban erődemonstráció, amelynek célja Észak-Korea elrettentő képességeinek hangsúlyozása a fontos politikai események előtt, valamint a nemzetközi közösség figyelmének felkeltése.

