Észak-Korea újabb félelmetes rakétatesztet hajtott végre

A japán miniszterelnöki hivatal és a védelmi minisztérium szerint Észak-Korea feltehetően ballisztikus rakétákat lőtt ki. A dél-koreai védelmi tárca legalább egy azonosítatlan lövedék indítását észlelte az ország keleti partjai közelében. A pontos hatótávról és a rakéta típusáról egyelőre nem közöltek részleteket.

Rakétaindítás Észak-Koreában: újabb fegyverteszt növeli a feszültséget (A kép illusztráció!)

Fotó: Maciej Ruminkiewicz / Unsplash

Drónvádak és diplomáciai feszültség

A rakétaindítás előzménye, hogy Észak-Korea korábban megtorlással fenyegetőzött, mert állítása szerint dél-koreai felderítő drónok hatoltak be a légterébe. Dél-Korea ezt határozottan tagadta, és vizsgálatot indított annak kiderítésére, hogy esetleg civilek állhattak-e az incidensek mögött.

Rakéta kilövés a közelgő pártkongresszus miatt – belpolitikai üzenet

Elemzők szerint a mostani rakétateszt szorosan összefügg az Észak-Koreában várható pártkongresszussal, amelyet január végére vagy február elejére terveznek. A vezetés célja az lehet, hogy a kongresszus előtt demonstrálja katonai erejét, és erősítse az ellenséges hangulatot Dél-Koreával szemben.

Fegyverfejlesztések az elmúlt hónapokban

Észak-Korea az utóbbi időszakban több jelentős fegyvertesztet is végrehajtott. Hiperszonikus rakéták próbarepüléséről számolt be, hosszú hatótávolságú cirkálórakétákat indított, valamint új légvédelmi rendszereket is bemutatott. Emellett olyan felvételeket is nyilvánosságra hoztak, amelyek az ország első nukleáris meghajtású tengeralattjárójának építésére utalnak – számolt be az ABC News.

Szakértők szerint a mostani rakétaindítás elsősorban erődemonstráció, amelynek célja Észak-Korea elrettentő képességeinek hangsúlyozása a fontos politikai események előtt, valamint a nemzetközi közösség figyelmének felkeltése.

További híreink:

Észak-Korea január elején hiperszónikus fegyverrendszerekkel végzett hadgyakorlatot, amelyet Kim Dzsong Un személyesen is figyelemmel kísért. A rakétateszt a phenjani vezetés szerint az elrettentő képességek felmérését szolgálta, miközben a térségben nőtt a diplomáciai feszültség.