Nő a feszültség: rakétákkal üzent Észak-Korea

Észak-Korea hiperszónikus rakétákat tesztelt vasárnap, amit az ország vezetője, Kim Dzsong Un személyesen is figyelemmel követett - közölte a KCNA észak-koreai hírügynökség hétfőn.
Észak-Korea egy nappal azután számolt be a gyakorlatról, hogy szomszédai vasárnap több ballisztikus rakéta kilövését észlelték, és provokációkkal vádolták Észak-Koreát. A tesztekre mindössze néhány órával azelőtt került sor, hogy I Dzsemjong dél-koreai elnök Kínába utazott, ahol Hszi Csin-ping elnökkel tárgyal.
A KCNA beszámolója szerint a vasánapi gyakorlat a hiperszonikus fegyverrendszer harckészségének, valamint az észak-koreai elrettentő erők hatékonyságának és mobilitásának felmérése volt.
Észak-Korea a Japán-tenger irányába indította a rakétákat, amelyek mintegy ezer kilométert repültek, mielőtt a tengerbe csapódtak.
Dél-Korea és Japán vasárnap elítélte a rakétaindításokat, hangsúlyozva, hogy azok megsértik az ENSZ Biztonsági Tanácsának határozatait, amelyek tiltják Észak-Korea számára ballisztikus rakéták tesztelését.