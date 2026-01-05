Hírlevél
rakéta

Nő a feszültség: rakétákkal üzent Észak-Korea

Észak-Korea vasárnap hiperszónikus fegyverrendszerekkel végzett hadgyakorlatot, amelyet Kim Dzsong Un személyesen is figyelemmel kísért. A rakétateszt a phenjani vezetés szerint az elrettentő képességek felmérését szolgálta, miközben a térségben nőtt a diplomáciai feszültség.
rakétatesztelésÉszak-Korea

Észak-Korea hiperszónikus rakétákat tesztelt vasárnap, amit az ország vezetője, Kim Dzsong Un személyesen is figyelemmel követett - közölte a KCNA észak-koreai hírügynökség hétfőn.

Rakétagyakorlatot követett figyelemmel az észak-koreai vezető a fővárosban
Rakétagyakorlatot követett figyelemmel az észak-koreai vezető a fővárosban - Fotó: STR / KCNA VIA KNS

Észak-Korea hiperszónikus rakétákat tesztelt vasárnap

Észak-Korea egy nappal azután számolt be a gyakorlatról, hogy szomszédai vasárnap több ballisztikus rakéta kilövését észlelték, és provokációkkal vádolták Észak-Koreát. A tesztekre mindössze néhány órával azelőtt került sor, hogy I Dzsemjong dél-koreai elnök Kínába utazott, ahol Hszi Csin-ping elnökkel tárgyal.

A KCNA beszámolója szerint a vasánapi gyakorlat a hiperszonikus fegyverrendszer harckészségének, valamint az észak-koreai elrettentő erők hatékonyságának és mobilitásának felmérése volt.

Észak-Korea a Japán-tenger irányába indította a rakétákat, amelyek mintegy ezer kilométert repültek, mielőtt a tengerbe csapódtak.

Dél-Korea és Japán vasárnap elítélte a rakétaindításokat, hangsúlyozva, hogy azok megsértik az ENSZ Biztonsági Tanácsának határozatait, amelyek tiltják Észak-Korea számára ballisztikus rakéták tesztelését.

Észak-Korea felpörgeti a fegyvergyártást

Kim Dzsongun észak-koreai vezető elrendelte az ország rakéta- és tüzérségi gyártásának modernizálását, ami arra utal, hogy Phenjan a nukleáris és a hagyományos fegyverek termelésének bővítésére készül a következő pártkongresszus előtt.

 

