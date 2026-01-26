Rakétavetős merénylet a városháza előtt – felrobbantották volna a polgármestert

A polgármester páncélozott, fekete Toyota Land Cruiserrel tartott hazafelé a piacról, amikor Barangay Poblacionban, szinte a városháza előtt rátámadtak. Egy fehér kisbuszból kiszálló fegyveresek közül az egyik rakétavetővel lőtt a járműre, ám az páncélzata kitartott, és a sofőrnek sikerült elmenekülnie. A kísérő járművet lövések érték – írja a Mindanews.

A rakétavetős merénylet helyszíne Shariff Aguakban, ahol fegyveres támadók nyitottak tüzet a polgármester konvojára Forrás X/Nexta

A rakétavetős merénylet után azonnal nagyszabású üldözési művelet indult a Fülöp-szigeteki Nemzeti Rendőrség és a hadsereg egységeinek részvételével. A hatóságok lezárták a környéket, miközben több ellenőrzőpontot is felállítottak Shariff Aguakban és a környező településeken.

Néhány órával később a menekülő gyanúsítottakat Barangay Meta, Datu Unsay térségében szorították sarokba. Az intézkedés során fegyveres összecsapás tört ki, amelynek végén három feltételezett elkövető életét vesztette.

A rendőrség tájékoztatása szerint a tűzharcban elesett személyeket az alábbi neveken azonosították:

Budtong „Rap-Rap” Alim Pendatun, Tekz Malid Pendatun és Puasa Oting Madid.

A hatóságok vizsgálják, hogy a rakétavetős merénylet mögött szervezett bűnözői kör vagy politikai indíttatás állhatott-e, és nem zárják ki további érintettek felbukkanását sem.

Térfigyelő kamerák rögzítették a támadást

A polgármester fia, Shariff Aguak alpolgármestere közösségi oldalán térfigyelő kamerák felvételeit tette közzé a rakétavetős merényletről. A felvételeken látható, amint egy fehér kisbuszból két felfegyverzett férfi száll ki, egyikük pedig azonnal célba veszi a polgármester járművét egy rakétavetővel.

A lövést követő robbanás és sűrű füst ellenére a páncélozott autó továbbhaladt, ami végül megmentette Akmad Ampatuan életét.

Megsérültek a biztonsági kísérők

A támadás során két biztonsági kísérő is könnyebb hasi sérüléseket szenvedett. Őket a bangsamorói regionális kórházban látták el, állapotuk stabil.

A polgármester végrehajtó asszisztense megerősítette: „A polgármester biztonságban van.”

Nem először próbálták megölni

A mostani rakétavetős merénylet már a harmadik sikertelen kísérlet Akmad Ampatuan ellen 2014 óta.