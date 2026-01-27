Életfogytiglani börtönre ítélték a Radio 1 egykori sztárját

A támadás 2023 novemberében történt Nyugat-Londonban, Notting Hill városrészben. A rapper, DigDat — polgári nevén Nathan Tokosi — egy mozgó autóból, nyitott ablakon keresztül adott le lövéseket a 27 éves Daniel Offei-Ntowra. A férfit fején, száján és testén érte találat, életét végül csak két azonnali, életmentő műtét mentette meg – írja a BBC.

A rapper életfogytiglan börtönt kapott, rádiós sikerek után most rács mögé került Fotó:Illusztráció/Unplash

A rendőrök a helyszínen egy elhagyott, vérrel borított járműre bukkantak, majd a vérnyomokat követve jutottak el az áldozat lakásába, ahol Offei-Ntow sokkos állapotban, súlyosan sérülten ült a kanapén.

A rapper életfogytiglan börtönt kapott, rádiós sikerek után most rács mögé került Fotó: Met Police

Lopott Audi, körözés és előre megfontolt szándék

A nyomozás feltárta, hogy a rapper napokkal a támadás előtt többször is körözött a környéken egy lopott Audival. A lövöldözés után a járművet visszavitte eredeti parkolóhelyére, benne a használt lőfegyverrel.

A Metropolitan Police szerint a támadás „előre kitervelt, vakmerő és rosszindulatú” volt, míg az ügyészség hangsúlyozta: a rapper egyértelműen ölési szándékkal lőtt közvetlen közelről a sértettre.

Erőszakos múlt és életfogytiglani ítélet

A bíróságon elhangzott, hogy a rapper már gyermekkorától kezdve erőszakos cselekmények miatt került a hatóságok látókörébe. 11 évesen testi sértés, 13 évesen pedig késelés miatt ítélték el, amiért hét év fiatalkorúak börtönét kapta emberölési kísérletért.

Az Old Bailey végül életfogytiglani szabadságvesztést szabott ki, minimum 24 év letöltendő idővel, miután a rappert több vádpontban — köztük emberölési kísérlet és lőfegyverrel kapcsolatos bűncselekmények — bűnösnek találták.

