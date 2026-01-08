Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Mi történik?

Washington szemet vetett valamire – Európa ideges

Hóhelyzet

Havazás és –22 fok: brutális tél csap le Magyarországra

amerikai rapper

Mentő vitte el a híres zenészt – életveszélyes állapotban került kórházba

43 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Aggodalomra ad okot a világhírű R&B-énekes állapota: Ray J-t hétfő éjjel sürgősséggel szállították kórházba Las Vegasban. Ray J súlyos tüdőgyulladással és szívfájdalommal került orvosi ellátásra, állapotát jelenleg is vizsgálják.
Link másolása
Vágólapra másolva!
amerikai rapperKim Kardashiantüdőgyulladáskórházi kezelés

Január elején kórházba került Ray J, amerikai rapper, miután erős mellkasi fájdalomra és légzési nehézségre panaszkodott. A TMZ információi szerint az énekes röntgen- és szívultrahang-vizsgálaton is átesett, jelenleg is orvosi megfigyelés alatt áll. A hivatalos vizsgálati eredményeket egyelőre nem hozták nyilvánosságra, de a források szerint az állapota kellően komoly ahhoz, hogy bent tartsák az intézményben.

Ray J
Ray J, amerikai rapper
Fotó: Cam Newton / Youtube / képkivágás

Nem először küzd tüdőgyulladással Ray J

Ray J számára sajnos nem ismeretlen a betegség. A 44 éves előadó már 2021-ben is súlyos tüdőgyulladással küzdött, a koronavírus-járvány idején. Akkor olyan rossz állapotba került, hogy oxigénre szorult, inhalátort használt, és közeli ismerősei szerint egy időben attól tartott, hogy nem éli túl a betegséget.

Akkor végül sikerült felépülnie, és később ismét teljes életet élt – egészen a mostani, újabb ijesztő rosszullétig.

Újabb rejtély: stoppolás az Egyesült Államokon át

Mindössze három héttel ezelőtt Ray J még egészen más hangulatú bejelentést tett: 

Tampából jelentkezve közölte, hogy stoppal járja be az Egyesült Államokat.

Egyelőre nem tudni, hogy Las Vegasba is így érkezett-e, illetve van-e összefüggés a különleges utazás és a mostani egészségügyi problémák között.

Rajongók milliói aggódnak érte

Ray J állapota világszerte aggodalmat keltett rajongói körében. A közösségi oldalakat elárasztották a jókívánságok, sokan mielőbbi felépülést kívánnak a „One Wish” című sláger énekesének.

A család és a menedzsment egyelőre nem adott ki hivatalos közleményt, de az énekest továbbra is kórházi körülmények között figyelik – mindenki abban bízik, hogy ezúttal is sikerül teljesen felépülnie.

Kapcsolódó tartalmaink:

Kim Kardashian retteg, hogy újabb szexvideó jelenik meg róla

Kim Kardashian attól tart, hogy az ismert szexvideója után újabb felvételt is közzétesz a másik szereplő, Ray J.

Top 10: idegesítő, irritáló sztárok, akiket gyűlölnek az emberek

Van, aki érzelmes dalaival, más pökhendi szövegével, vagy épp a gátlástalan viselkedésével került fel különféle negatív listákra. Többen már nagyon fiatalon sztárok lettek, vagyonokat kerestek kétes értékű produkciókkal (például szexvideóval), így gyorsan kivívták milliók ellenszenvét.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!