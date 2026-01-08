Mentő vitte el a híres zenészt – életveszélyes állapotban került kórházba

Január elején kórházba került Ray J, amerikai rapper, miután erős mellkasi fájdalomra és légzési nehézségre panaszkodott. A TMZ információi szerint az énekes röntgen- és szívultrahang-vizsgálaton is átesett, jelenleg is orvosi megfigyelés alatt áll. A hivatalos vizsgálati eredményeket egyelőre nem hozták nyilvánosságra, de a források szerint az állapota kellően komoly ahhoz, hogy bent tartsák az intézményben.

Ray J, amerikai rapper

Fotó: Cam Newton / Youtube / képkivágás

Nem először küzd tüdőgyulladással Ray J

Ray J számára sajnos nem ismeretlen a betegség. A 44 éves előadó már 2021-ben is súlyos tüdőgyulladással küzdött, a koronavírus-járvány idején. Akkor olyan rossz állapotba került, hogy oxigénre szorult, inhalátort használt, és közeli ismerősei szerint egy időben attól tartott, hogy nem éli túl a betegséget.

Akkor végül sikerült felépülnie, és később ismét teljes életet élt – egészen a mostani, újabb ijesztő rosszullétig.

Újabb rejtély: stoppolás az Egyesült Államokon át

Mindössze három héttel ezelőtt Ray J még egészen más hangulatú bejelentést tett:

Tampából jelentkezve közölte, hogy stoppal járja be az Egyesült Államokat.

Egyelőre nem tudni, hogy Las Vegasba is így érkezett-e, illetve van-e összefüggés a különleges utazás és a mostani egészségügyi problémák között.

Rajongók milliói aggódnak érte

Ray J állapota világszerte aggodalmat keltett rajongói körében. A közösségi oldalakat elárasztották a jókívánságok, sokan mielőbbi felépülést kívánnak a „One Wish” című sláger énekesének.

A család és a menedzsment egyelőre nem adott ki hivatalos közleményt, de az énekest továbbra is kórházi körülmények között figyelik – mindenki abban bízik, hogy ezúttal is sikerül teljesen felépülnie.

Kapcsolódó tartalmaink:

Kim Kardashian attól tart, hogy az ismert szexvideója után újabb felvételt is közzétesz a másik szereplő, Ray J.

Van, aki érzelmes dalaival, más pökhendi szövegével, vagy épp a gátlástalan viselkedésével került fel különféle negatív listákra. Többen már nagyon fiatalon sztárok lettek, vagyonokat kerestek kétes értékű produkciókkal (például szexvideóval), így gyorsan kivívták milliók ellenszenvét.