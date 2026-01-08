Recept a túlvilágról: megrázó, mit főz ez a nő

A Los Angelesben élő Rosie Grant öt évvel ezelőtt egy New York-i temetőben töltött szakmai gyakorlata során figyelt fel egy szokatlan sírkőre. A feliraton nemcsak név és évszámok szerepeltek, hanem egy teljes süteményrecept is – egy spritz keksz hozzávalói és elkészítési módja. Grant hazament, megsütötte a kekszeket, majd visszatért a sírhoz, és ott meg is kóstolta őket. Ez a pillanat indította el azt a különös, mégis megható küldetést, amely mára több tucat recept megmentéséhez vezetett – számol be a Fox News.
Recept a túlvilágról
Azóta Rosie Grant már több mint 40 sírkőbe vésett receptet gyűjtött össze és készített el. A fogások között szerepel:
- darált húsos fasírt
- mogyoróvajas keksz
- guava cobbler
- élesztős sütemény
- diós tekercs
- sütés nélküli édességek
A könyvtáros célja nem pusztán a főzés: minden alkalommal kapcsolatba lép az elhunyt hozzátartozóival, és csak akkor készíti el a fogásokat, ha a család ehhez hozzájárul.
Egy család, amely meghívta a temetőbe
2024-ben Grant egészen Alaszka északi részéig, Nome városába utazott, hogy egy ott nyugvó nő sírkövére vésett sütés nélküli sütemény receptjét elkészítse a család kérésére.
A fogást az elhunyt lányával és dédunokájával közösen készítették el, majd kivitték a temetőbe.
A könyvtáros szerint ez volt élete egyik legmeghatóbb élménye.
A recept, mint emlékezési forma
Grant úgy véli, hogy a sírkövekre vésett recept különleges emlékezési eszköz.
Nem csupán egy étel, hanem egy híd múlt és jelen között,
amely lehetőséget ad arra, hogy az emberek újra átéljék szeretteik kedvenc ízeit – és közben történeteket meséljenek róluk.
Ma már sok receptet nem is ő talál meg: a családok maguk küldik el neki a sírköveken szereplő ételeket, hogy a szeretett hozzátartozók emléke tovább élhessen.
Ő maga is ezt szeretné
Rosie Grant azt is elárulta, hogy egyszer ő is szeretne majd receptet vésni a saját sírkövére.
Így a családom majd ránk gondolhat, miközben együtt elkészíti azt az ételt, amit szerettünk
– mondta.
