Recept a túlvilágról: megrázó, mit főz ez a nő

A Los Angelesben élő Rosie Grant öt évvel ezelőtt egy New York-i temetőben töltött szakmai gyakorlata során figyelt fel egy szokatlan sírkőre. A feliraton nemcsak név és évszámok szerepeltek, hanem egy teljes süteményrecept is – egy spritz keksz hozzávalói és elkészítési módja. Grant hazament, megsütötte a kekszeket, majd visszatért a sírhoz, és ott meg is kóstolta őket. Ez a pillanat indította el azt a különös, mégis megható küldetést, amely mára több tucat recept megmentéséhez vezetett – számol be a Fox News.

A temetőből a konyhába: elképesztő receptgyűjtemény

Fotó: CBS Sunday Morning / Youtube / Képkivágás

Recept a túlvilágról

Azóta Rosie Grant már több mint 40 sírkőbe vésett receptet gyűjtött össze és készített el. A fogások között szerepel:

darált húsos fasírt

mogyoróvajas keksz

guava cobbler

élesztős sütemény

diós tekercs

sütés nélküli édességek

A könyvtáros célja nem pusztán a főzés: minden alkalommal kapcsolatba lép az elhunyt hozzátartozóival, és csak akkor készíti el a fogásokat, ha a család ehhez hozzájárul.

Egy család, amely meghívta a temetőbe

2024-ben Grant egészen Alaszka északi részéig, Nome városába utazott, hogy egy ott nyugvó nő sírkövére vésett sütés nélküli sütemény receptjét elkészítse a család kérésére.

A fogást az elhunyt lányával és dédunokájával közösen készítették el, majd kivitték a temetőbe.

A könyvtáros szerint ez volt élete egyik legmeghatóbb élménye.

A recept, mint emlékezési forma

Grant úgy véli, hogy a sírkövekre vésett recept különleges emlékezési eszköz.

Nem csupán egy étel, hanem egy híd múlt és jelen között,

amely lehetőséget ad arra, hogy az emberek újra átéljék szeretteik kedvenc ízeit – és közben történeteket meséljenek róluk.

Ma már sok receptet nem is ő talál meg: a családok maguk küldik el neki a sírköveken szereplő ételeket, hogy a szeretett hozzátartozók emléke tovább élhessen.

Ő maga is ezt szeretné

Rosie Grant azt is elárulta, hogy egyszer ő is szeretne majd receptet vésni a saját sírkövére.

Így a családom majd ránk gondolhat, miközben együtt elkészíti azt az ételt, amit szerettünk

– mondta.

#gravetok #recipegravestone #gravestonerecipe #cemeteryexploring ♬ Breakaway - Kelly Clarkson @ghostlyarchive Visiting Annabell and her gravestone recipe Annabell’s Snickerdoodles Mix thoroughly: 1 c shortening 1 c margarine 3 c sugar 4 eggs Sift together and stir in: 5 1/2 c flour 4 tsp cream of tartar 2 tsp soda 1/2 tsp salt Roll (softly) into balls the size of small walnuts. Roll in mixture of 6T sugar and 6 tsp cinnamon. Place 2” apart on ungreased cookie sheet. Bake at 375° for 8-10 min. or 400° for 6-8 min. until lightly brown, but still soft. #cemeterytok

Kapcsolódó tartalmaink:

A világ minden táján kialakultak az idők során helyi specialitások és olyan extrém ételek, amelyek az ott élőknek minden naposak, másokat azonban megbotránkoztathat. A furcsa ételek számos formában megjelenhetnek, például konzervként, tojásként vagy sajtként, egy azonban közös bennünk: az emberek többsége már a gondolatuktól is rosszul van. Cikkünkben olyan gusztustalan ételek szerepelnek, amelyek a legtöbb ember számára kiverik a biztosítékot. Ön megkóstolná ezeket?