Rejtélyes fekete és büdös golyók borítottak be két népszerű strandot

Sydney partjain Ausztráliában a hétvégi esőzések után különös jelenségre lettek figyelmesek a strandlátogatók: rejtélyes golyók sodródtak partra a Malabar és a Foreshore strandokon. A fekete és szürke golyócskák kellemetlen szagot árasztottak, és gyorsan felkeltették a helyiek és a hatóságok figyelmét – írja a Guardian.

Rejtélyes golyók sodródtak partra az ausztrál strandokon (illusztráció) – Fotó: Unsplash

Hogyan kerültek a rejtélyes golyók a Sydney-i strandokra?

A Sydney Water szerint a golyók a Malabar mélytengeri szennyvízkivezetőből származnak. Egy jelentés szerint a város szennyvízrendszerében felhalmozódott zsírok és olajok, úgynevezett zsírhegyek (fatberg) hirtelen leválási események során kerülnek a tengerbe. A hétvégi vihar elősegítette, hogy a golyók partra sodródjanak.

Milyen veszélyt jelentenek a golyók?

A Malabar és Foreshore strandok a legszennyezettebb Sydney-i partszakaszok közé tartoznak. A golyók szennyvizet és zsíros törmeléket tartalmazhatnak, ezért a hatóságok mindenkit felszólítottak, hogy ne érintse meg őket. A Sydney Water csapatai folyamatosan takarítják a strandokat, eltávolítva a törlőkendőket és zsírdarabokat.

Mit tesznek a hatóságok a szennyvízprobléma kezeléséért?

A Sydney Water bejelentette, hogy azonnali és hosszú távú intézkedéseket hajtanak végre a Malabar rendszerében. A tervek szerint modernizálják a kulcsfontosságú szennyvízkezelő létesítményeket, és csökkentik a szennyvíz mennyiségét a mélytengeri kivezetőn. A cél, hogy a jövőben kevesebb törmelék kerüljön a strandokra, miközben Sydney strandjai továbbra is látogathatók maradnak.

