Ennyi hó nem létezik: itt a havas rekordok döbbenetes listája

A meteorológiai nyilvántartások külön kezelik a 24 órás csapadékrekordokat, az egy-egy hóviharhoz köthető mennyiségeket, a szezonális hómennyiségeket és a maximális hómélységet. A rekord havazások esetében nemcsak az számít, mennyi hó hullott le, hanem az is, milyen időtartam alatt és milyen földrajzi adottságok mellett – írja a Köpönyeg.

Rekord havazások a világban — volt, ahol a hó teljesen elnyelte az utakat, épületeket és a tájat. Fotó: DAVID HIMBERT / Hans Lucas

Rekord havazások — öt dokumentált szélsőség

Capracotta — extrém rövid idő alatt

2015 januárjában az Appenninekben fekvő településen 256 centiméter hó hullott le mindössze 18 óra alatt. Bár nem minden nemzetközi adatbázis kezeli világrekordként, Európában az egyik legnagyobb, hitelesen mért rövid idejű havazásnak számít.

Silver Lake — 24 órás amerikai rekord

1921-ben ezen a magashegyi területen 192 centiméter friss hó esett egyetlen nap alatt, ami az Egyesült Államok hivatalos 24 órás havazási rekordja. A hóesés végül 32 órán át tartott, és 293 centiméteres hótakarót eredményezett.

Mount Shasta — egyetlen hóvihar alatt

1959 februárjában egy elhúzódó csendes-óceáni vihar során összesen 480 centiméter hó gyűlt össze a síközpont térségében. A Guinness Rekordok Könyve ezt tartja a legtöbb hónak, amely egyetlen hóviharhoz köthető.

Mount Baker — szezonális világrekord

Az 1998–1999-es téli időszakban 2 896 centiméter, vagyis közel 29 méter hó hullott le egyetlen szezonban. Ez a valaha mért legnagyobb szezonális hómennyiség a Földön, ami jól mutatja a rekord havazások léptékét.

Mount Ibuki — a legnagyobb hómélység

1927-ben az Ibuki-hegyen mérték a valaha dokumentált legvastagabb összefüggő hótakarót: 1 182 centimétert. Ez nem az esett hó mennyiségét, hanem a talajon felhalmozódott réteg vastagságát jelzi — egy négyemeletes épületet teljesen elfedett volna.

Ez még semmi! Brutális mennyiségű hó érkezik, magasabb hófalak is kialakulhatnak

A napokban jelentős mennyiségű hó várható. Az időjárás a hétvégére igazán fagyossá válik, ónos eső is lesz.