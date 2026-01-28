Hírlevél
repülőgép

Az kemény: a levegőben szakadt le egy Airbus kereke – videó

33 perce
Olvasási idő: 3 perc
Rendkívüli incidens történt a British Airways Londonba tartó járatán: a repülőgép egyik kereke röviddel a felszállás után levált, az eseményről pedig videó is készült. Az eset hétfő este történt, amikor a repülő a nevadai Las Vegasból indult az Egyesült Királyság fővárosába.
repülőgépleszakadtbritish airwaysLondonkerék

A felvételeken jól látható, amint a gép elemelkedése után egy hátsó kerék leválik a futóműről, majd a földre zuhan. A repülőgép típusa a beszámolók szerint egy Airbus A350-1000-es volt. A British Airways járata helyi idő szerint körülbelül 21 óra 10 perckor szállt fel a Harry Reid Nemzetközi Repülőtérről, amikor az incidens bekövetkezett - írja a Sky News

repülő
A repülőtársaság vizsgálja az esetet. A kép illusztráció. Fotó: REGINALD MATHALONE / NurPhoto

 

A repülő szerencsésen földet ért

A repülőgép az eset ellenére biztonságosan folytatta útját, átrepült az Atlanti-óceán felett, és a tervezettnél mintegy 27 perccel korábban landolt Londonban. A leszállás során további rendellenességet nem tapasztaltak. Egyelőre nem tudni, mi okozta a futómű meghibásodását. A British Airways közleményében hangsúlyozta: 

az utasok és a személyzet biztonsága minden körülmények között elsődleges, és a légitársaság teljes mértékben együttműködik a hatóságokkal az eset kivizsgálásában.


A Las Vegas-i Harry Reid Nemzetközi Repülőtér szintén megerősítette az incidenst. Tájékoztatásuk szerint az érintett gumiabroncsot eltávolították a repülőtér területéről, személyi sérülés nem történt, és a repülőtéri infrastruktúrában sem keletkezett kár. Az eset kivizsgálása jelenleg is folyamatban van. Az Origo korábban arról írt, hogy kisrepülő csapódott a földbe, egy miniszter is meghalt.

 

