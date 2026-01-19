Elege van a késésekből? Ezekkel a légitársaságokkal tényleg időben érkezhet

Nem is gondolnánk, hogy 2025-ben közel 39 millió nemzetközi repülőgépjárat szállt fel – percenként átlagosan 74 –, ami bizonyítja: a légi közlekedés még mindig növekszik, miközben a fegyveres konfliktusok, időjárási szélsőségek és kapacitási korlátok egyre nagyobb kihívást jelentenek a légitársaságok számára. Pont ezért különösen értékes az a megbízhatósági lista, amely az érkezési és indulási idők betartását, pontosságát mutatja a tavalyi év adatai alapján.

Az Aeromexico repülőgépei voltak tavaly a legpontosabbak

Fotó: YURI CORTEZ / AFP

A Cirium friss jelentése szerint – amely világméretű adatok alapján rangsorolja a globális légitársaságokat – a mexikói Aeromexico végzett 90%-os pontossággal az élen.

A latin-amerikai cég egymás után másodszor szerezte meg a világ legpontosabb légitársaságának járó címet, amire a Cirium 2009-es programindítása óta mindössze másodszor volt példa.

A mexikóiakat – a nagy versenyzők között – a Saudia (86,53%) és a Scandinavian Airlines – SAS (86,09%) követte, csupán néhány százalékpontos eltéréssel. A különbség minimális – azt jelzi, hogy a legnagyobbak között már nem a szerencse, hanem a precíz hálózattervezés és az operációs fegyelem dönt.

Egy fapados az élen Európában

Európában még ennél is kimagaslóbb adatok születtek: a fapados Iberia Express még az SAS-nél is jobban teljesített, 88,94 %-os pontossággal. Ugyanakkor fontos megérteni: a nagy nemzetközi hálózattal rendelkező társaságok üzemeltetési kihívásai összevetve sokszor nehezebb mutatókat eredményeznek, mint a regionális légitársaságok esetében.

A lista európai élmezőnyébe, a top 10-be olyan jól ismert nevek kerültek még be, mint az Austrian Airlines, az Iberia, a Virgin Atlantic vagy a Turkish Airlines.

Észak-Amerikában a Delta Air Lines ötödik éve tartja verhetetlen formáját, 80,9%-os pontossággal.

Ezek a legjobb repülőterek

Amúgy nemcsak a légitársaságok teljesítményét vizsgálták: a reptereket is rangsorba szedték. Itt a chilei Santiago Arturo Merino Benítez repülőtér lett 2025-ben a világ legpontosabb légikikötője 87,04 %-os teljesítménnyel, miközben az oslói Gardermoen Airport 86 %-kal Európa legjobbja.