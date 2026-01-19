Elege van a késésekből? Ezekkel a légitársaságokkal tényleg időben érkezhet

Hírlevél
Elképesztő, mennyi repülőgép száll át a fejünk fölött nap mint nap. Világszerte évente több tízmillió repülőjárat indul útnak, de a menetrend szerinti pontosság még ma is ritka kincsnek számít az egyre zsúfoltabb és kiszámíthatatlanabb légtérben. Mutatjuk, mely légitársaságok a legpontosabbak.
Nem is gondolnánk, hogy 2025-ben közel 39 millió nemzetközi repülőgépjárat szállt fel – percenként átlagosan 74 –, ami bizonyítja: a légi közlekedés még mindig növekszik, miközben a fegyveres konfliktusok, időjárási szélsőségek és kapacitási korlátok egyre nagyobb kihívást jelentenek a légitársaságok számára. Pont ezért különösen értékes az a megbízhatósági lista, amely az érkezési és indulási idők betartását, pontosságát mutatja a tavalyi év adatai alapján.

A plane from the Mexican airline Aeromexico approaches for landing at Benito Juarez International Airport in Mexico City on July 22, 2025. Mexican President Claudia Sheinbaum on Monday questioned the sanctions imposed on Mexican airlines by the United States government in retaliation for alleged harm to U.S. commercial flights within the local airport system. (Photo by Yuri CORTEZ / AFP), repülő
Az Aeromexico repülőgépei voltak tavaly a legpontosabbak
Fotó: YURI CORTEZ / AFP

A Cirium friss jelentése szerint – amely világméretű adatok alapján rangsorolja a globális légitársaságokat – a mexikói Aeromexico végzett 90%-os pontossággal az élen. 

A latin-amerikai cég egymás után másodszor szerezte meg a világ legpontosabb légitársaságának járó címet, amire a Cirium 2009-es programindítása óta mindössze másodszor volt példa. 

A mexikóiakat – a nagy versenyzők között – a Saudia (86,53%) és a Scandinavian Airlines – SAS (86,09%) követte, csupán néhány százalékpontos eltéréssel. A különbség minimális – azt jelzi, hogy a legnagyobbak között már nem a szerencse, hanem a precíz hálózattervezés és az operációs fegyelem dönt.

Egy fapados az élen Európában

Európában még ennél is kimagaslóbb adatok születtek: a fapados Iberia Express még az SAS-nél is jobban teljesített, 88,94 %-os pontossággal. Ugyanakkor fontos megérteni: a nagy nemzetközi hálózattal rendelkező társaságok üzemeltetési kihívásai összevetve sokszor nehezebb mutatókat eredményeznek, mint a regionális légitársaságok esetében. 

A lista európai élmezőnyébe, a top 10-be olyan jól ismert nevek kerültek még be, mint az Austrian Airlines, az Iberia, a Virgin Atlantic vagy a Turkish Airlines. 

Észak-Amerikában a Delta Air Lines ötödik éve tartja verhetetlen formáját, 80,9%-os pontossággal.

Ezek a legjobb repülőterek

Amúgy nemcsak a légitársaságok teljesítményét vizsgálták: a reptereket is rangsorba szedték. Itt a chilei Santiago Arturo Merino Benítez repülőtér lett 2025-ben a világ legpontosabb légikikötője 87,04 %-os teljesítménnyel, miközben az oslói Gardermoen Airport 86 %-kal Európa legjobbja.

A közelmúltban írt arról az Origo, hogy balesetbiztos repülőgép lehet a jövő jolly jokere. Egy új koncepció, a balesetbiztos repülőgép mesterséges intelligencia és légzsákok segítségével képes lehet megvédeni az utasokat és a személyzetet vészhelyzet esetén.
 

 

