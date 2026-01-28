Kisrepülő csapódott a földbe, egy miniszter is meghalt

Landolás közben lezuhant egy kisrepülő szerdán a Baramati repülőtéren, az indiai Maharastra állam helyettes főminisztere és további négy ember, akik a gépen utaztak, életüket vesztették. A repülőgép-baleset Mumbaitól mintegy 250 kilométerre délkeletre történt – jelentették be a helyi hatóságok.

A helyettes főminiszter is életét vesztette az indiai repülőgép-balesetben – Fotó: The Indian Express/Youtube/képkivágás

Nem voltak túlélői a repülőgép-balesetnek

A légi szerencsétlenségnek nem voltak túlélői az indiai polgári repülési igazgatóság (DGCA) közleménye szerint. A Learjet 45-ös kisrepülőn, amelyet az újdelhi székhelyű VSR Aviation magán-légitársaság működtetett, Adzsit Pavar helyettes főminiszter tartott Mumbaiból Punéba, hogy egy helyi választási kampányrendezvényen vegyen részt.

A DGCA jelentése szerint a másik két utas egy személyi biztonsági tiszt és egy kísérő volt, rajtuk kívül még a két pilóta tartózkodott a fedélzeten.

A repülőgép a Baramati repülőtérre akart leszállni, de ereszkedés közben lezuhant, és földet érve azonnal lángba borult. A helyi televízió által bemutatott felvételeken a gép roncsaiból felszálló füst látszik.

