Rosszul végződött egy kiképzés, ketten meghaltak – videó

Kiképzőrepülés közben lezuhant a thai légierő egyik katonai repülőgépe csütörtökön Észak-Thaiföldön, a balesetben két pilóta életét vesztette – közölte a hadsereg. A repülőgép-baleset a Chiang Mai városától délre fekvő Chom Thong körzetében történt, egy kijelölt katonai gyakorlóterületen.
A légierő tájékoztatása szerint az AT-6TH Wolverine típusú, kétüléses, könnyű támadó- és felderítőgép gyakorlófeladatot hajtott végre, amikor eddig tisztázatlan okokból lezuhant. A repülőgép-baleset körülményeit vizsgálják – számolt be az ABC News.
Katonai részvétnyilvánítás a repülőgép-baleset után
Thaiföld nemrégiben szerezte be az Egyesült Államokban gyártott AT-6TH típusú repülőgépeket, a nyolcadik – egyben utolsó – példányt tavaly szeptemberben állították szolgálatba. A katonai vezetés részvétét fejezte ki az elhunyt pilóták családjainak.
Kisrepülő csapódott a földbe, egy miniszter is meghalt
Landolás közben lezuhant egy kisrepülő az indiai Baramati repülőtéren.
Lezuhant egy magánrepülő a hóvihar miatt
Valóságos katasztrófafilm-jelenet játszódott le az amerikai Maine államban.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!