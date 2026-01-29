Rosszul végződött egy kiképzés, ketten meghaltak – videó

Hírlevél
Kiképzőrepülés közben lezuhant a thai légierő egyik katonai repülőgépe csütörtökön Észak-Thaiföldön, a balesetben két pilóta életét vesztette – közölte a hadsereg. A repülőgép-baleset a Chiang Mai városától délre fekvő Chom Thong körzetében történt, egy kijelölt katonai gyakorlóterületen.
A légierő tájékoztatása szerint az AT-6TH Wolverine típusú, kétüléses, könnyű támadó- és felderítőgép gyakorlófeladatot hajtott végre, amikor eddig tisztázatlan okokból lezuhant. A repülőgép-baleset körülményeit vizsgálják – számolt be az ABC News

Lángok a repülőgép-baleset helyszínén – Fotó: X
Katonai részvétnyilvánítás a repülőgép-baleset után

Thaiföld nemrégiben szerezte be az Egyesült Államokban gyártott AT-6TH típusú repülőgépeket, a nyolcadik – egyben utolsó – példányt tavaly szeptemberben állították szolgálatba. A katonai vezetés részvétét fejezte ki az elhunyt pilóták családjainak.

