Világhírű énekes a repülőgép-katasztrófa áldozatai között

A halálos repülőgép-baleset szombaton, a közép-kolumbiai Paipa kisrepülőterén történt. A könnyű repülőgép percekkel a felszállás után lezuhant és kigyulladt, miközben Medellínbe tartottak egy koncertre – írja a NewYorkPost.

A kolumbiai Paipa közelében történt halálos repülőgép-baleset helyszíne, ahol a könnyű repülőgép a felszállás után lezuhant és kigyulladt. Fotó: LUIS LIZARAZO / AFP

A fedélzeten összesen hatan utaztak: Yeison Jiménez mellett teljes zenekara és fotósa, Weisman Mora is életét vesztette. Mora nem sokkal a felszállás előtt még egy megható videót tett közzé a közösségi oldalán.

A kolumbiai Paipa közelében történt halálos repülőgép-baleset helyszíne, ahol a könnyű repülőgép a felszállás után lezuhant és kigyulladt. Fotó: MEHMET YAREN BOZGUN / ANADOLU

Baljóslatú álmok a repülőgép-baleset előtt

A repülőgép-baleset hátterében különösen megrázó részlet, hogy a 34 éves énekes egy televíziós interjúban arról beszélt: három alkalommal is ugyanazt álmodta.

Elmondása szerint álmában a gép lezuhant, egy másik alkalommal pedig már azt látta, hogy a híradásokban számolnak be a haláláról. Úgy fogalmazott: „Isten három jelet adott, de nem értettem meg őket.”

Korábbi műszaki hiba is volt

A végzetes repülőgép-baleset előtt mindössze tíz nappal Jiménez már átélt egy vészhelyzeti felszállást ugyanazzal a repülőgéppel. Beszámolója szerint a motorból folyadék szivárgott, a gép nem emelkedett megfelelően, ezért kényszerleszállást hajtottak végre.

Ez az információ most kulcsfontosságú lehet a baleset kivizsgálásában.

A kolumbiai polgári légiközlekedési hatóság megerősítette a repülőgép-baleset tényét, és közölte: az eset körülményeit teljes körű vizsgálat alá vonták. A hatóság részvétét fejezte ki az áldozatok családjainak és rajongóinak.

